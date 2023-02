Google ha anunciado que iniciará la migración de Calendario y Recordatorios a Google Tasks “para crear una experiencia única para administrar las tareas pendientes en Google”, un proceso que abrirá para los usuarios en marzo.

Google Tasks es una aplicación que permite realizar un seguimiento de las tareas diarias, organizarlas en varias listas y controlar las fechas de entrega. Este servicio, además, se sincroniza en todos los dispositivos en los que se haya iniciado sesión con una cuenta de Google. Se puede acceder a esta app desde servicios de Workspace como Gmail, Calendario y Chat.

La compañía anunció este procedimiento en septiembre de 2022, cuando indicó que pondría a disposición de los usuarios “una manera fácil de ver y administrar todas sus tareas pendientes” a través de este servicio, independientemente de si se creaban a través del Asistente de Google o el Calendario.

Entonces, también advirtió de que en los próximos meses, ciertos usuarios verían una notificación en su teléfono o en el ordenador mediante la cual les pediría ser uno de los primeros en probar esta nueva experiencia de Google Tasks.

Google ha anunciado ahora que Google Calendario y Recordatorios migrarán “pronto” a esta otra aplicación y que, a diferencia de estos últimos, este cambio permitirá la creación de tareas desde la propia Tasks o bien desde Gmail, Docs y Chat.

Los clientes de Google Workspace que dispongan de Tasks podrán migrar sus contenidos de forma voluntaria a esta aplicación a partir del 12 de abril. Los usuarios con cuentas personales, en cambio, recibirán una notificación en la que se indique la posibilidad de migración a partir del 6 de marzo.

Para los clientes de Google Workspace, será a partir del 22 de mayo de 2023 cuando los recordatorios del Asistente y del Calendario comiencen su migración automática a Tareas. Por otra parte, ha matizado que la eliminación de datos de Recordatorios se iniciará a partir del 22 de junio de 2023.

Por el contrario, los recordatorios creados en Keep no se migrarán a Tareas y seguirán estando disponibles en esta otra aplicación, con la diferencia de que ya no se mostrarán en Google Calendario tras completarse la migración de datos.

Este cambio afecta a todos los clientes de Google Workspace, clientes heredados de G Suite Basic y Business, así como usuarios con cuentas personales de Google.