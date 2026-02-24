Escuchar
Esta nueva función iría en línea con la función en fase beta ‘Prompted Playlis'. (Foto: cottonbro studio / Pexels)
Por Agencia Europa Press

Spotify está desarrollando una nueva función para aumentar la personalización de su algoritmo a través de comentarios escritos por los propios usuarios para ajustarse a sus preferencias a la hora de mostrar recomendaciones o listas de reproducción basadas en su historial.

