Spotify está desarrollando una nueva función para aumentar la personalización de su algoritmo a través de comentarios escritos por los propios usuarios para ajustarse a sus preferencias a la hora de mostrar recomendaciones o listas de reproducción basadas en su historial.

La aplicación ya permite la opción de excluir aquellas canciones que los usuarios no quieren que Spotify tenga en cuenta para crear sus recomendaciones, fusiones, ‘daylists’ o incluso el popular ‘Wrapped’ de fin de año.

Sin embargo, Spotify planea incluir más funciones que permitan a los usuarios personalizar aún más el algoritmo en base a sus gustos musicales. El portal especializado Android Authority ha descubierto en la versión 9.1.28.385 de la aplicación un código que abarca una función de ‘Notas’, en la que los usuarios pueden añadir comentarios para indicar sus tendencias musicales.

En el código se han encontrado frases como “Cuéntanos más sobre ti”, “Tus notas influyen en lo que ves al inicio”, e incluso una demostración de comentario: “He estado escuchando mucho...”, que podría sugerir el tipo de comandos que la aplicación espera recibir.

No obstante, el portal ha matizado que Spotify podría limitar el número de notas y sus caracteres. Para ello, los usuarios contarán con las opciones de eliminar o editar sus notas.

Esta nueva función iría en línea con la función en fase beta ‘Prompted Playlist’, anunciada el pasado mes de diciembre, que permite a los usuarios describir exactamente lo que quieren escuchar dentro de una lista de reproducción.

MAYOR PERSONALIZACIÓN EN LOS MENSAJES

Otra de las posibles novedades que incluiría esta versión de Spotify es la personalización de los emojis dentro de los Mensajes. Actualmente la aplicación solo permite reaccionar con seis emojis a los mensajes del chat.

Según ha avanzado Android Authority, Spotify ha incluído en el código la frase “Elige reacciones emoji personalizadas para los mensajes de chat”, lo que sugiere que los usuarios tendrán más opciones para reaccionar a los mensajes.