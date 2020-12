WhatsApp se ha consolidado como la red de mensajería instantánea preferida a nivel mundial. Durante los primeros meses del 2020 la red social dijo contar con más de 2 mil millones de usuarios, superando a Telegram. Y ahora, con la pandemia por COVID-19, se estima que demanda de la app ha crecido.

Así, ante la creciente popularidad de WhatsApp, esta red social se actualiza de manera frecuente, con la finalidad de ofrecer mejoras a los usuarios. No obstante, estas actualizaciones demandan mayores requisitos y no todos los teléfonos resultan compatibles con las nuevas versiones de la aplicación.

Compatibilidad de WhatsApp

Para conocer cuales son los teléfonos móviles compatibles con WhatsApp, la aplicación sugiere consultar el apartado de Preguntas Frecuentes (FAQ), el cual se encuentra disponible en la página web de la red social.

En este apartado, WhatsApp otorga información sobre los sistemas operativos compatibles con sus actualizaciones.

Actualmente, WhatsApp señala que para que un dispositivo iPhone sea compatible con la nueva versión de la aplicación, tiene que contar con iOS 9 o versiones posteriores. De igual manera, la aplicación estará disponible para los celulares Android con sistema operativo OS 4.0.3 o posteriores. Y advierte que ya no estará disponible en teléfonos con sistema operativo inferior a KaiOS 2.5.1.

La red de mensajería instantánea agrega que no hay manera de transferir el historial de chats entre distintas plataformas. Sin embargo, ofrece la opción de exportar el historial de chats para enviarlo por correo electrónico como archivo adjunto.

Celulares iPhone que ya no tendrán WhatsApp

Según la información proporcionada por las Preguntas Frecuentes de WhatsApp (FAQ), los celulares iPhone que cuenten con un sistema operativo anterior al iOS 9 dejarán de contar con la aplicación. Es decir, los modelos iOS 8 y anteriores quedarán obsoletos.

El primer modelo en decirle adiós a la aplicación de mensajería instantánea es el iPhone 4. Según el portal web de Apple, se trata de un teléfono celular que no puede instalar el sistema operativo iOS 9 o posterior, por lo que WhatsApp no se podrá actualizar en este dispositivo.

No obstante, el iPhone 4s continuará con WhatsApp, debido a que su sistema operativo es superior al iOS 9, señala Apple. Además del iPhone 4, los modelos iPhone 3G y iPhone 3GS no podrán contar con WhatsApp. Esto como consecuencia de no contar con un sistema operativo iOS 9 o posterior, según lo da a conocer Apple.

Por su parte, el iPhone 5, 5s y 5c podrán seguir disfrutando de WhatsApp siempre y cuando cuenten con un sistema operativo iOS 9, por lo que es importante revisar que estos teléfonos celulares se encuentren tan actualizados como sea posible.

Aunque, según estimaciones del medio The Verifier, los iPhone 6, 6s y SE no contarán con un sistema operativo posterior al iOS 14, esto no implica que tendrán que despedirse de WhatsApp. Mientras estos modelos se mantengan actualizados con iOS 9, o un sistema posterior, podrán seguir disfrutando de la red social.

Hasta ahora, los iPhone 7 y modelos posteriores seguirán recibiendo actualizaciones del sistema operativo, por lo que estos dispositivos no tendrán que preocuparse por perder WhatsApp.

Para conocer qué sistema operativo tiene un iPhone es necesario acceder a la configuración. Una vez dentro se deberá seleccionar la opción “general” y posteriormente se debe desplegar el apartado “actualización de software” donde el usuario podrá conocer qué sistema operativo tiene y si hay alguna actualización pendiente que deba realizar.

