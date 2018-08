La alergia al látex es una reacción a ciertas proteínas que se encuentran en el látex natural extraído del árbol de caucho. Si una persona tiene alergia a este producto, su cuerpo reaccionará como si fuera una sustancia dañina, e incluso, podría generarle dificultades para respirar.

Esta alergia puede provocar picazón en la piel, urticaria e incluso anafilaxia (afección potencialmente mortal que puede provocar hinchazón en la garganta y dificultad para respirar).

Para prevenir estas reacciones alérgicas es necesario conocer las fuentes comunes de látex:

· Guantes para lavar

· Algunos tipos de alfombras

· Globos

· Juguetes de caucho

· Bolsas de agua caliente

· Tetinas de biberones para bebés

· Algunos pañales desechables

· Gomas elásticas

· Borradores

· Preservativos

· Diafragmas

Guantes para lavar. (Foto: pagefact en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

· Gafas de natación

· Mangos de raquetas

· Empuñaduras de motocicletas o bicicletas

· Brazaletes para tomar la presión arterial

· Estetoscopios

· Sondas intravenosas

· Jeringas

· Respiradores

· Discos de electrodos

· Máscaras quirúrgicas

· Barreras dentales

Los condones o preservativos son productos hechos con látex. (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

Síntomas

Si una persona tiene alergia al látex sentirá los síntomas después de tocar los productos mencionados. Asimismo, pueden sentirse mal inhalando las partículas que se liberan en el aire, por ejemplo, el olor que desprenden los guantes hechos con este material.

Los síntomas van entre leves e intensos. La reacción dependerá de cuánta sensibilidad tenga una persona en relación con este material.

Síntomas leves

​

· Picazón

· Enrojecimiento de la piel

· Urticaria o sarpullido

Síntomas más graves

· Estornudos

· Catarro

· Ojos llorosos y con picazón

· Garganta irritada

· Dificultad para respirar

· Silbido al respirar

· Tos

La picazón y enrojecimiento, síntomas de la alergia. (Foto: Pxhere. Bajo licencia Creative Commons)

Síntomas que ponen en riesgo la vida: anafilaxia

La anafilaxia puede ser mortal. Se manifiesta inmediatamente después de la exposición al látex en el caso de las personas sumamente sensibles, aunque rara vez ocurre en la primera exposición.

Síntomas de la anafilaxia:

· Dificultad para respirar

· Urticaria o hinchazón

· Náuseas y vómitos

· Silbido al respirar

· Descenso de la presión arterial

· Mareos

· Pérdida del conocimiento

· Confusión

· Pulso débil o rápido

Si se presentan estos signos es necesario acudir inmediatamente al médico. Si la reacción es menos grave, consulte con un especialista, y de ser posible, cuando aparezca el síntoma, pues facilita el diagnóstico.

Otras reacciones en la piel al usar látex:



Dermatitis alérgica de contacto

Esta reacción se produce a causa de los aditivos químicos que se utilizan durante la fabricación. El principal signo es una erupción cutánea con formación de ampollas que se manifiesta entre 24 y 48 horas después de la exposición y es similar a la erupción por hiedra venenosa.

Dermatitis irritativa de contacto

Esta irritación cutánea, que no es una alergia, se produce por el uso de guantes de caucho o por la exposición al polvo que hay dentro de ellos. Los signos y los síntomas incluyen zonas de sequedad, irritación y picazón, generalmente, en las manos. No todos los productos de látex están hechos con materias primas naturales. Los productos que contienen látex sintético (fabricado por el hombre), como la pintura de látex, probablemente, no provoquen una reacción.



Causas de la alergia al látex

Cuando se padece de alergia al látex, el sistema inmunitario lo identifica como una sustancia dañina y activa algunos anticuerpos para combatirlo. En ese momento se libera la histamina y otras sustancias químicas en el torrente sanguíneo, lo cual produce una variedad de síntomas de alergia. Cuantas más veces una persona alérgica se exponga al látex, mayor será la probabilidad de que su sistema inmunitario responda con más fuerza. A esto se le conoce como “sensibilización”.

La alergia al látex puede ocurrir por estos motivos:

Contacto directo. La causa más frecuente para la alergia al látex es el contacto con productos que lo contengan, tales como los guantes de látex, los preservativos y los globos.

Inhalación. Los productos con látex, en especial, los guantes, liberan partículas que se pueden inhalar cuando están en el aire. La cantidad que se prolifere dependerá de la marca que se utilicen.

¿Quiénes corren riesgo de desarrollar alergia al látex?



Personas con espina bífida

El riesgo de alergia al látex aumenta en las personas con espina bífida, un defecto de nacimiento que afecta el desarrollo de la columna vertebral. Estas personas están expuestas de forma frecuente y desde los primeros años de vida a los productos con látex para recibir atención médica, pero deben evitarlos siempre.

Personas sometidas a múltiples cirugías o procedimientos médicos. La exposición reiterada a los guantes y productos médicos de látex aumenta el riesgo de padecer alergia.

También están los trabajadores de la salud, trabajadores de la industria del caucho y quienes tengan familiares directos con este problema.

Si una persona es alérgica al látex, tendrá mayor probabilidad de serlo también con estos alimentos porque contienen los mismos alérgenos que se encuentran en el mencionado producto.

· Aguacate

· Plátano

· Castaña

· Kiwi

· Maracuyá

Prevención

Muchos centros médicos usan guantes que no son de látex. Sin embargo, siempre es bueno informar al personal de enfermería, dentistas y otros profesionales de la salud acerca de la alergia, antes de todos los exámenes y procedimientos.

Diagnosticar la alergia es, a veces, complicado. El médico examina la piel y preguntará sobre los síntomas. Por ello, es bueno informar al médico acerca de tus reacciones al látex y si has tenido otros signos y síntomas de alergia. El médico también te hará preguntas a fin de descartar otros motivos para los síntomas.

Una prueba cutánea puede ayudar a determinar si la piel reacciona a la proteína del látex. El médico usará una aguja diminuta para colocar una pequeña cantidad de látex debajo de la superficie de la piel en el antebrazo o en la espalda. Si se es alérgico, se formará un pequeño bulto. Esta prueba solo debe realizarla un alergólogo u otro médico con experiencia en pruebas cutáneas.

Se puede también hacer análisis de sangre para verificar la sensibilidad al látex.

Tratamiento

Visite a su médico en caso tenga los síntomas. (Foto: valelopardo en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

Si bien existen medicamentos para reducir los síntomas, la alergia al látex no tiene cura. La única forma de prevenir una reacción es evitar usar productos que lo contengan.

Pero, evitarlo es muy difícil. Por lo que será necesario llevar siempre una inyección de epinefrina. Si se tiene una reacción anafiláctica, se deberá asistir a la sala de emergencia para recibir una ampoya de inmediato.

Para reacciones de menor gravedad, el médico puede recetar antihistamínicos o corticosteroides, que se pueden tomar después de la exposición al látex para controlar la reacción y ayudar a aliviar las molestias.

Con información de: Mayo Clinic