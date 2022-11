Call of Duty: Warzone 2.0 ya está aquí. Luego de semanas de espera, los fanáticos pueden acceder a la nueva versión del popular battle royale de disparos de Blizzard (desde la 1:00 p.m. hora Perú), que introduce mejoras en varios aspectos como el jugable, de diseño, modos de juego, etc. Aquí te contamos cómo hacer para descargarlo si no lo tienes ya.

Antes que nada recordemos que Call of Duty: Warzone es el battle royale gratuito (al estilo Fortnite) de la popular franquicia Call of Duty y está disponible de manera gratuita en PlayStation, Xbox y PC (vía Battlenet y Steam). Warzone 2.0 es una gran actualización al puro estilo de las temporadas de Fortnite.

Cómo descargar Call of Duty: Warzone 2.0

Como ya mencionamos, Call of Duty: Warzone 2.0 es gratuito, así que no pagaremos en ningún momento por el acceso al videojuego (ya si deseamos objetos cosméticos es otro escenario, allí sí tendremos que pasar por caja). Asimismo, el nuevo juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (Battle.net y Steam).

Ahora bien, ya compraste el videojuego Call of Duty: Modern Warfare 2, Warzone 2.0 ya se encuentra en los archivos del primer título antes mencionado.

Call of Duty Warzone 2.0 se lanza el 16 de noviembre. / Blizzard

Si no tienes Modern Warfare 2, tendrás que acceder a la tienda virtual de la plataforma en la que juegues (sea PlayStation, Xbox o PC) y buscar el battle royale. Te anticipamos que el juego de disparos requiere alrededor de 120 GB de espacio libre.

Si ya posees Warzone, solo debes actualizar el videojuego.

Aquí te dejamos los enlaces de Call of Duty: Warzone 2.0:

Requisitos mínimos y recomendados de Call of Duty: Warzone 2.0

Mínimos

Sistema Operativo: Windows 10 de 64-bit

Procesador: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB de RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 125 GB de espacio disponible

Recomendado