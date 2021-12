Conforme a los criterios de Saber más

Predecir el futuro es una de las tareas que han fascinado a los humanos por generaciones. La incertidumbre que genera el no saber, a ciencia cierta, cuáles serán los acontecimientos que marquen relevancia en los próximos meses o los resultados de los eventos del presente tiempo después de concretados termina afectando a todos y la industria de los videojuegos no es la excepción.

Con el 2021 tan cerca a finalizar y tras haber dictaminado que, en general, fue un año muy bueno para el gaming en sus distintas áreas, los entusiastas de este pasatiempo han usado los rezagos de esta etapa para tratar de vaticinar lo que se viene en 2022. En el caso de los nuevos títulos que se esperan para el próximo año, esto es más sencillo, pero en los hechos que ocurrirán o las tendencias que marcarán el 2022 en lo que a gaming se refiere.

The Matrix Awakens cambia todo

En el marco del estreno de The Matrix Resurrections, la nueva entrega de la legendaria franquicia de ciencia ficción, Epic Games lanzó una experiencia jugable basada en el filme llamada The Matrix Awakens. Básicamente, se trata de una demo técnica del nuevo motor gráfico Unreal Engine 5 donde el jugador puede interactuar con los personajes y escenarios. Lo que llamó soberanamente la atención, fue la calidad visual del proyecto, con una animación de rostros humanos hiperrealista y una ciudad que por momentos confunde al usuario sobre si se trata de un videojuego o de la vida real.

Phillip Chu Joy, especialista de tecnología y videojuegos que conduce el programa de televisión TEC, comentó a El Comercio que The Matrix Awakens es un parteaguas en la escena, sobre todo considerando que está enfocada en demostrar que las consolas de actual generación como PlayStation 5 y Xbox Series X|S también son capaces de reproducir títulos con un rendimiento que sólo podría esperarse de las PCs más poderosas del mercado.

“Si las personas pensaban que habíamos alcanzado el techo en lo que respecta a gráficos y ejecución, esta demo técnica les demuestra que aún hay más por lograr en los videojuegos. Las consolas no tienen mucho que envidiar a las computadoras actualmente ya que, por ejemplo, The Matrix Awakens ni siquiera está disponible en PC”, dijo Chu Joy haciendo énfasis en la intención de Epic Games al desarrollar este proyecto.

Por su parte, Enrique “Junior” Martínez, especialista de la industria de los videojuegos y dueño de Parallax Podcast, destacó la labor que la compañía detrás de Fortnite ha realizado con su nuevo motor gráfico, una iniciativa que estará disponible para todos los desarrolladores que decidan adquirir la licencia para usarlo y trabajar sus obras en ella. No obstante, también señaló que él espera títulos con la calidad de The Matrix Awakens recién para finales de 2022.

“Lo que hace Epic Games con Unreal Engine es abaratar costos para producir en masa lo último en calidad gráfica. Ese es su negocio. El desarrollo de este motor usando la nueva tecnología NANITE -sistema que permite un renderizado súper rápido de geometría, permitiendo a los artistas crear assets con calidad ‘de película’ en tiempo real para videojuegos- será clave para los próximos años, incluyendo 2022″, mencionó Martínez .

El papel de Epic Games con su motor Unreal Engine se vuelve más prominente en la industria cada año ya que, como mencionaron los expertos consultados, le brinda acceso a un catálogo inmenso de elementos a los creadores, aligerando su labor y reduciendo los gastos de producción, ofreciendo lo último en gráficos a todas las compañías interesadas en esta tecnología. Además, considerando que el motor se puede ir mejorando aún más con el tiempo, verdaderamente no tenemos un conocimiento certero de lo que se pueda lograr con esta herramienta. Eso sí, será impresionante en todos los aspectos.

¿Ya es momento del salto generacional?

La demo técnica de Epic Games no solo despertó inquietud acerca de lo que podríamos llegar a ver en el futuro en cuanto a gráficos se refiere. También revivió uno de los debates más prominentes desde que los nuevos sistemas PlayStation y Xbox salieron al mercado en 2019: ¿es pertinente dar el salto a la nueva generación y adquirir una PS5, una Xbox Series X|S o actualizar la PC con una nueva tarjeta gráfica o procesador?

Por supuesto, hay varios factores a considerar como la disponibilidad de la consola, la cual es complicada debido a la escasez de semiconductores y la especulación que generan los revendedores, o el precio al que es vendido actualmente, pero Martínez considera que el 2022 será oportuno para dar ese tan cuestionado salto generacional.

“2021 fue el año en el que podías pasarte a la nueva generación tranquilamente, pero 2022 será el año en el que vas a tener que pasarte porque estoy seguro que después de God of War: Ragnarok y Horizon Forbidden West, ya no vamos a ver más juegos de PlayStation 5 y Xbox Series X|S en consolas de pasada generación como PlayStation 4 y Xbox One”, comentó el especialista respecto al tema.

Chu Joy fue un tanto más permisivo con el asunto ya que, si bien mencionó que 2022 traerá grandes títulos que no podrán ser jugados en los sistemas de pasada generación, destacó que varios “pesos pesados” aún estarán disponibles en PS4 y Xbox One. Para el conductor de TEC, la apuesta total para la nueva generación se dará en 2023, cuando los proyectos que iniciaron su desarrollo en estos últimos dos años finalmente empiecen a salir al mercado.

La adquisición de PS5 o Xbox Series X se va volviendo cada vez más necesario. (Foto: Composición/Unsplash)

Los videojuegos más esperados para 2022

Tanto Chu Joy como Martínez coincidieron en varios de los títulos más llamativos para el próximo año. La opinión sobre el 2022 es unánime: será un periodo de grandes lanzamientos para la industria, sobre todo considerando que las secuelas de sagas aclamadas están programadas para estas fechas.

La alineación inicial de este año incluye nombres como God of War: Ragnarok; Horizon Forbidden West; la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Elden Ring; Forspoken; Pokémon Legends Arceus; Bayonetta 3; el remake de Dead Space; Starfield; Kirby and the Forgotten Land; A Plague Tale: Requiem; Gran Turismo 7; Tunic; el reboot de Saints Row; The King of Fighters XV y otros más.

Por supuesto, también tenemos otros títulos que, si bien no se ha especificado a 2022 como su fecha de lanzamiento, pueden resultar en una agradable sorpresa durante su anuncio en algún evento importante como el E3. En esta categoría, tenemos a The Elder Scrolls VI; Senua’s Saga: Hellblade 2; Alan Wake 2; Star Wars Eclipse; Sonic Frontiers; Digimon Survive; Eiyuuden Chronicles: Rising; entre otros.

Elden Ring, Horizon Forbidden West, Starfield, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tiny Tina's Wonderland se perfilan como algunos de los mejores títulos del año. (Foto: Game Informer)

Conclusiones

Como ocurre cada nuevo año, 2022 pinta ser un excelente periodo para ser un fan de los videojuegos. La presencia de proyectos ambiciosos pertenecientes a varios de los mejores desarrolladores del medio en el calendario augura un tiempo fantástico para la industria que ya empieza a recuperarse de los retrasos provocados por la pandemia del COVID-19. Para agregar un punto final, Martínez destacó un deseo personal en la llegada de Xbox Game Pass a Perú.

“Ojalá que Microsoft le ponga ganas a Game Pass en Latinoamérica. Siento que es un excelente producto que va a marcar la diferencia y, de hecho, lo está haciendo ya. Tiene muchísimos suscriptores y para un país como el nuestro que se ha acostumbrado tan rápido a Netflix, Disney+ y HBO Max, un servicio parecido a estos en PC o consolas dedicado a videojuegos sería perfecto para aquellos que no esté interesado en acumular obras, sino en terminarlas y pasar a la siguiente”, señaló el especialista a modo de conclusión.

La cantidad de superproducciones que se lanzarán en 2022 es enorme. (Foto: Game Informer)

