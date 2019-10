Cada 31 de octubre a nivel mundial se celebra Halloween, una fecha en la que se celebra el culto hacia los muertos; en Perú, mientras tanto, se conmemora el Día de la canción criolla.

Sin embargo, miles de jóvenes peruanos disfrutan de Halloween disfrazándose o saliendo a las calles a pedir dulces. Los videojuegos, por otro lado, no son ajenos a este tipo de celebraciones, ya que diferentes tiendas o empresas muestran novedades.

- Griezmann fue expulsado del videojuego FIFA por comprar Monedas FUT de forma irregular

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

En ese sentido, a solo unos días del 31 de octubre, te mostramos cinco videojuegos de terror que podrían robarte el sueño, según el diario español Marca.

►Resident Evil

Una de las franquicias por excelencia en temas relacionados al terror: Resident Evil. Aunque la saga estuvo alejándose del horror de supervivencia con algunos juegos (Resident Evil 6, por ejemplo), en los últimos años ha vuelto a la senda del miedo con los exitosos Resident Evil 2 Remake o Resident Evil 7 Biohazard.

Esta serie nació en 1996 gracias al japonés Shinji Mikami, de Capcom, y nos ubica en una Tierra que ha sido devastada por un grupo de virus que transformaron a las personas en zombies.

►Silent Hill

Luego del éxito comercial de Resident Evil, la compañía de Konami respondió en 1999 con Silent Hill, su propuesta con la que quería dominar el género de terror psicológico. Este título se diferenció por la variedad de monstruos (fue mucho más allá de los zombies del Resident) y por el diseño más oscuro y solitario.

Asimismo, Silent Hill contó con una cámara en tercera persona que -junto a los colores opacos- no dejaban de incomodar al público.

A la fecha, la franquicia Silent Hill posee videojuegos, cómics y películas.

►The Last of Us

Si bien The Last of Us no pertenece exactamente al género de terror, este exclusivo de PLayStation tiene diversos ingredientes para ser incluido dentro de este. Por ejemplo, la temática postapocalítica, las criaturas surrealistas (los recordados y temidos Chasqueadores) y otros elementos característicos de los survival horror.

En ese sentido, el estudio que desarrolló The Last of Us, Naughty Dog, declaró que el juego se clasificaba como un survival action, una mezcla entre el horror de supervivencia y acción.

Cabe destacar que The Last of Us Part II se estrenará en 2020 y es considerado como uno de los títulos más esperados de la generación.

►Dead Space

El terror psicológico más presente que nunca. Dead Space es una trilogía de videojuegos de horror y ciencia ficción que nos ubican en el 2508, época en que los humanos ya son capaces de extraer minerales de otros planetas.

Acerca de la trama, en Dead Space tomaremos el papel de Isaac Clarke, un ingeniero encargado de enfrentar a unas bestias alienígenas que han mutado debido a las actividades mineras de los humanos.

La trilogía fue lanzada entre 2008 y 2013 para las consolas de PS3 y Xbox 360.

►F.E.A.R.

Por último tenemos a F.E.A.R., un juego que fusionó el género de disparos en primera persona con el terror. Creado en 2005 por el equipo de Monolith Productions, la obra recibió diversos premios debido a su calidad y a las dosis de acción y horror.

En la historia principal nos ponemos en los pies de ‘Point Man’, un soldado novato de las fuerzas especiales F.E.A.R. que tiene como objetivo principal capturar al comandante Paxon Fettel, hombre acusado de reclutar a un ejército de clones.

El factor terrorífico de F.E.A.R. reside en ‘Alma’. esta niña con características fantasmales se mostrará aleatoriamente por toda la partida con la premisa de asustarnos mediante sonidos raros o apariciones repentinas.

Síguenos en Twitter: