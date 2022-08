En 1992, la desarrolladora Atari SA lanzó el primer Alone in the Dark, el cual se convirtió en un juego clásico instantáneo siendo el precursor del subgénero survival horror.

Más adelante, títulos como Resident Evil o Silent Hill se sumaron al género implantado por Alone in the Dark.

Este videojuegos consiste en que el personaje principal, Edward Carnby, es un detective privado que está a cargo de diferentes casos que incluyen investigar casas encantadas o un pueblo de zombis.

Ahora, es oficial que se lanzará un remake de la primera entrega de Alone in the Dark para el año 2023. Esta vez su desarrollo está a cargo de Pieces Interactive y su distribución por parte de THQ Nordic.

El guionista de esta nueva entrega, quien se encargará de reescribir y adaptar los diálogos a situaciones contemporáneas, es el mismo que el de SOMA y Amnesia. Además, mantendrá el nombre original, es decir, permanecerá con “Alone in the Dark”.

Las consolas en las que estará disponible son PS5, Xbox Series X|S y PC.

Mira el tráiler a continuación: