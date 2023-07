Twitter y Elon Musk no se quedaron de brazos cruzados. Tras el lanzamiento Threads, la nueva red social de Meta, los abogados de la compañía han enviado una carta a Mark Zuckerberg acusándolo de crear una aplicación que la imita. Incluso, consideran que se están apropiando de la propiedad intelectual de Twitter.

“Twitter tiene serias preocupaciones de que Meta se haya involucrado en la apropiación indebida, sistemática, deliberada e ilegal de secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual”, se lee en el documento dirigido al CEO de Meta.

Asimismo, Twitter acusa a Meta de contratar a varios de sus ex empleados que “tenían y siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y otra información altamente confidencial”.

También alegan que Meta encargó a estos mismos empleados a crear Threads con el fin de usar los secretos comerciales de Twitter, así como su propiedad intelectual para acelerar el desarrollo de la aplicación de Meta.

“Twitter tiene la intención de hacer cumplir sus derechos de propiedad intelectual y exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar los secretos comerciales de Twitter u otra información confidencial. Twitter se reserva todos los derechos, incluidos, entre otros, el de recurrir a recursos civiles y medidas cautelares sin previo aviso para evitar que Meta retenga, divulgue o use nuestra propiedad intelectual”, expresa la compañía en el documento dirigido a Mark Zuckerberg.

Por el momento, no se trata de una demanda formal por parte de Twitter, pero según la carta, no dudarán en ir contra Meta legalmente, siempre y cuando no tomen medidas que resuelvan sus preocupaciones.