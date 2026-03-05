Honor presentó en el Mobile World Congress 2026 su ecosistema de productividad impulsado por AI, encabezado por la Honor MagicPad 4, que establece un nuevo récord como la tablet Android más delgada del mundo con solo 4,8 mm de grosor. Junto a la Honor MagicBook Pro 14, estos dispositivos demuestran cómo Honor está integrando inteligencia artificial avanzada más allá de los smartphones, creando un ecosistema conectado donde productividad, portabilidad y colaboración multidispositivo convergen sin fricciones.
Honor presentó en el Mobile World Congress 2026 su ecosistema de productividad impulsado por AI, encabezado por la Honor MagicPad 4, que establece un nuevo récord como la tablet Android más delgada del mundo con solo 4,8 mm de grosor. Junto a la Honor MagicBook Pro 14, estos dispositivos demuestran cómo Honor está integrando inteligencia artificial avanzada más allá de los smartphones, creando un ecosistema conectado donde productividad, portabilidad y colaboración multidispositivo convergen sin fricciones.
Honor MagicPad 4: redefiniendo delgadez extrema sin compromisos
Con apenas 4,8 mm de grosor, la Honor MagicPad 4 no solo es la tablet Android más delgada jamás fabricada, sino que también supera a las opciones más esbeltas de otras marcas y sistemas operativos. Un logro de ingeniería que Honor asegura no viene a costa de capacidades, logrando empacar rendimiento flagship, una pantalla OLED premium y batería generosa en un cuerpo que desafía las expectativas físicas.
Impulsada por la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5, la Honor MagicPad 4 entrega rendimiento de clase insignia en un factor de forma ultradelgado que pesa 145 gramos menos que su predecesora. Disponible en configuraciones de 12GB RAM con 256GB de almacenamiento, o 16GB RAM con 512GB, esta tablet está preparada para multitarea exigente, creación de contenido profesional y cargas de trabajo intensivas.
Su pantalla OLED 3K de 12.3 pulgadas representa un salto generacional respecto a generaciones anteriores que usaban LCD. Con frecuencia de actualización de 165Hz, la Honor MagicPad 4 ofrece fluidez visual excepcional tanto para productividad como para entretenimiento, adaptándose dinámicamente al contenido para optimizar experiencia y eficiencia energética.
La batería de 10100mAh garantiza autonomía extendida, mientras que el panel OLED potencialmente extiende duración versus tecnologías LCD tradicionales. Con herramientas de multitarea mejoradas por AI, la Honor MagicPad 4 está diseñada para soportar productividad fluida aprovechando cada píxel de su amplia superficie de trabajo.
Audio espacial con ocho altavoces
La experiencia multimedia alcanza otro nivel gracias a un sistema de ocho bocinas que genera audio espacial envolvente. Este arreglo acústico avanzado posiciona a la Honor MagicPad 4 como referente en calidad sonora dentro de su categoría, ideal tanto para videoconferencias profesionales como para consumo de contenido inmersivo.
Cámaras de 13MP trasera y 9MP frontal completan las capacidades de comunicación, aunque el verdadero enfoque está en convertir esta tablet ultradelgada en hub de productividad móvil completo.
Colaboración sin fronteras
Al igual que el Honor Magic V6, la Honor MagicPad 4 permite interacción fluida junto a smartphones y entornos multiplataforma, incluido el ecosistema de Apple. Esta colaboración entre dispositivos elimina barreras tradicionales, permitiendo que usuarios transiten naturalmente entre plataformas según necesidades específicas.
Además, basándose en el nuevo Linux Lab disponible en Opciones para desarrolladores, es posible desplegar y ejecutar exitosamente el asistente de AI OpenClaw directamente en la Honor MagicPad 4. Esto proporciona un entorno significativamente más cómodo y posibilidades notablemente más amplias para desbloquear herramientas de eficiencia y escenarios de productividad avanzados en el futuro, posicionando a la tablet como plataforma abierta para innovación continua.
La MagicPad 4 ejecuta MagicOS 10, basado en Android 16, ofreciendo la experiencia de software más actualizada de Honor con integración profunda de funciones AI.
Honor MagicBook Pro 14: potencia Intel para profesionales móviles
Complementando el ecosistema de tablets, la Honor MagicBook Pro 14 refuerza la oferta de portátiles AI de Honor con rendimiento impulsado por los procesadores Intel Core Ultra Series 3. Diseñada específicamente para cargas de trabajo sostenidas, tareas creativas demandantes y eficiencia diaria sin concesiones, esta laptop representa el equilibrio perfecto entre potencia y portabilidad.
Su pantalla OLED de 14.6 pulgadas ofrece precisión cromática profesional, ideal para creadores de contenido, diseñadores y profesionales que requieren fidelidad de color absoluta. El rendimiento de batería líder en su clase garantiza jornadas completas sin depender del cargador, mientras que la gestión inteligente del rendimiento optimiza recursos según demanda en tiempo real.
El diseño ultraligero facilita movilidad constante sin fatiga, consolidando a la Honor MagicBook Pro 14 como compañera ideal para profesionales que trabajan desde múltiples ubicaciones. La combinación de potencia de procesamiento Intel de última generación, autonomía extendida y portabilidad extrema crea una propuesta difícil de igualar en su segmento.
Ecosistema AI Honor: productividad conectada más allá del smartphone
Juntos, la Honor MagicPad 4 y la Honor MagicBook Pro 14 materializan la estrategia de Honor de integrar AI profundamente en todas las categorías de dispositivos, no solo en smartphones. Este ecosistema conectado ofrece experiencias inteligentes que se extienden naturalmente entre dispositivos, permitiendo que usuarios comiencen tareas en un equipo y las continúen sin interrupciones en otro.
Las funciones AI mejoradas optimizan automáticamente multitarea, aceleran creación de contenido y facilitan comunicación eficiente, aprendiendo patrones de uso para anticipar necesidades. La colaboración multiecosistema posiciona tanto a la tablet como a la laptop no como alternativas a otros equipos, sino como complementos poderosos que enriquecen flujos de trabajo existentes sin forzar abandonos de plataforma.
Con la Honor MagicPad 4 estableciendo el nuevo estándar de delgadez en tablets Android y la Honor MagicBook Pro 14 entregando potencia Intel en formato ultraligero, Honor demuestra que su visión de Inteligencia Humana Aumentada trasciende smartphones para abarcar toda la experiencia de productividad portátil moderna.