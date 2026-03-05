Resumen

El Honor MagicBook Pro 14 se presenta como una perfecta compañera para los profesionales.
Honor presentó en el Mobile World Congress 2026 su ecosistema de productividad impulsado por AI, encabezado por la Honor MagicPad 4, que establece un nuevo récord como la tablet Android más delgada del mundo con solo 4,8 mm de grosor. Junto a la Honor MagicBook Pro 14, estos dispositivos demuestran cómo Honor está integrando inteligencia artificial avanzada más allá de los smartphones, creando un ecosistema conectado donde productividad, portabilidad y colaboración multidispositivo convergen sin fricciones.

