La marca tecnológica Honor presentó en el MWC 2026 su nuevo teléfono plegable, el Honor Magic V6, un dispositivo que apuesta por mayor autonomía, pantallas más resistentes y funciones potenciadas con inteligencia artificial.
El Magic V6 se posiciona como el nuevo referente de la firma en el segmento plegable, con un diseño ultrafino de 8,75 milímetros cuando está cerrado y certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo. La compañía aseguró que el equipo ha reforzado su estructura y sistema de bisagra para garantizar mayor durabilidad.
Uno de sus principales avances está en la batería. El dispositivo incorpora tecnología Silicon-Carbon de quinta generación, que permite integrar una batería de 6.660 mAh en un cuerpo delgado, gracias a un contenido de silicio del 25%, según la empresa.
En el apartado de pantalla, el Magic V6 cuenta con dos paneles LTPO 2.0: uno externo de 6,52 pulgadas y otro interno de 7,95 pulgadas, ambos con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y brillo máximo de hasta 6.000 nits en el exterior. La marca indicó que redujo en 44% la profundidad del pliegue respecto a la generación anterior. El equipo integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y un sistema de enfriamiento por cámara de vapor, lo que apunta a mejorar el rendimiento en multitarea y juegos exigentes. Además, incorpora herramientas de productividad asistidas por inteligencia artificial para optimizar la gestión de aplicaciones y la creación de contenido. Con este lanzamiento, Honor refuerza su apuesta por los dispositivos plegables en la era de la IA, al combinar diseño delgado, batería de alta capacidad y funciones avanzadas en un mismo equipo.