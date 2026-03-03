Resumen

Magic V6
Por Redacción EC

La marca tecnológica Honor presentó en el MWC 2026 su nuevo teléfono plegable, el Honor Magic V6, un dispositivo que apuesta por mayor autonomía, pantallas más resistentes y funciones potenciadas con inteligencia artificial.

