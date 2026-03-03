La marca tecnológica Honor presentó en el MWC 2026 su nuevo teléfono plegable, el Honor Magic V6, un dispositivo que apuesta por mayor autonomía, pantallas más resistentes y funciones potenciadas con inteligencia artificial.

El Magic V6 se posiciona como el nuevo referente de la firma en el segmento plegable, con un diseño ultrafino de 8,75 milímetros cuando está cerrado y certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo. La compañía aseguró que el equipo ha reforzado su estructura y sistema de bisagra para garantizar mayor durabilidad.