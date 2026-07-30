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Resumen

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El "incidente" de OpenAI sigue mostrando más consecuencias. (Foto: AFP)
El "incidente" de OpenAI sigue mostrando más consecuencias. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Los modelos de OpenAI que se descontrolaron y ‘hackearon’ la plataforma de HuggingFace accedieron también a otros servicios con credenciales expuestas de manera pública en internet.

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