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Resumen

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OpenAI espera que los nuevos modelos de ChatGPT le ayuden a mantener su nivel competitivo frente a su rival Anthropic y su IA Claude. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
OpenAI espera que los nuevos modelos de ChatGPT le ayuden a mantener su nivel competitivo frente a su rival Anthropic y su IA Claude. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia AFP

OpenAI, creador de ChatGPT, anunció el martes que su nueva y potente serie de modelos de inteligencia artificial estará disponible para el público a partir del jueves, después de que el gobierno de Estados Unidos aprobara, según diferentes medios, un lanzamiento más amplio de esta tecnología.

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