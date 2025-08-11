¿Cuáles son los celulares más resistentes al agua del 2025?

La resistencia al agua es algo que muchas personas valoran dentro de sus especificaciones ideales de su teléfono celular ideal, pues esto es una cuota de seguridad para su uso diario y en el largo plazo.

Esto lo saben las empresas fabricantes, las cuales han enfocado esfuerzos en hacer celulares cada vez más resistentes no solo al agua, sino a todo tipo de golpes.

Para este año se han lanzado tres modelos que prometen estar a la vanguardia en temas de protección al agua: el Oppo Reno13 5G, el Samsung Galaxy S25 Ultra y el Vivo T4R 5G.

El portal especializado en tecnología Enter.co hizo un análisis de cada modelo y probó sus características técnicas (cámara, velocidad, fluidez, tiempo de carga), diseño y su resistencia a los líquidos.

Oppo Reno13 5G

El Reno13 es delgado, liviano y atractivo, con una pantalla Amoled de alta resolución y tasa de refresco de 120 hercios. En la mano se siente cómodo, y su cuerpo curvado le da un toque sofisticado. “Es un equipo pensado para quienes valoran la estética tanto como la funcionalidad”, destaca el portal.

Una novedad de este teléfono es su sistema de expulsión de agua mediante vibración. Si el dispositivo detecta humedad en sus altavoces, emite una secuencia de frecuencias que ayudan a eliminar el líquido atrapado en los orificios, algo especialmente útil tras una caída al agua.

Samsung Galaxy S25 Ultra

La marca surcoreana va con todo este año con su nuevo Galaxy S25 Ultra, ofreciendo en este una certificación IP68, que permite utilizarlo tranquilamente bajo la lluvia o si cae al agua dulce durante un breve periodo, según Enter.co. Aunque no alcanza la protección IP69, su diseño es sólido y confiable.

Sobre otras especificaciones, este modelo incorpora el chip Snapdragon 8 Elite, una de las versiones más potentes para este año.

A esto se suman mejoras en cámara, con sensores de alta precisión que mantienen a Samsung entre los líderes en fotografía móvil. También promete hasta siete años de actualizaciones de software.

Vivo T4R 5G

Vivo T4R

Sobre este modelo, presentado recientemente como una opción económica en el mercado, incluye certificación IP68 e incluso estándar militar MIL-STD-810H, lo que lo hace ideal para quienes buscan durabilidad sin gastar demasiado.

Tiene una batería de 5.700 miliamperios, pantalla Amoled de gran tamaño y procesador MediaTek de gama media. "No compite en potencia con el Galaxy ni en cámara con el Oppo, pero ofrece grabación en 4K, selfies decentes y un diseño robusto, pensado para usuarios prácticos", aseguró Enter.co.

