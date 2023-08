La marca de tecnología Honor confirmó, por segundo año consecutivo, su participación en la Internationale Funkausstellung Berlín, mejor conocida como IFA, este 2023. Además se anunció que el discurso inaugural “Unfold Tomorrow” de todo este evento, el 1 de setiembre a las 10:00 a.m. (hora de Berlín), estará a cargo de George Zhao, CEO de Honor Device Co. Ltd.

Desde hace casi 100 años, este importante evento ha estado a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas de todo el mundo, ofreciendo una visión completa del mercado internacional.

Honor presentará nuevos dispositivos en el IFA 2023. (Foto: Honor)

Recientemente, Honor ha mostrado crecimiento en la gama premium con recientes lanzamientos como el smartphone Magic5 Pro, y su primer dispositivo plegable en llegar a América Latina, el Magic Vs.

Dentro de los más de 30 pabellones, Honor contará con un amplio espacio de exhibición y prueba de sus dispositivos, así como zonas de experiencia para conocer más de cerca la tecnología detrás de ellos.

Durante la edición de este año de IFA, Honor presentará su visión sobre cómo la tecnología puede empoderar a la industria de la moda y cómo es que está transformando las experiencias del futuro. La cita será del 1 al 5 de setiembre en el recinto ferial Messe Berlín.