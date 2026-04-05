Meta y la Motion Picture Association (MPA) han llegado a un acuerdo sobre la manera en que la empresa tecnológica usará el sistema cinematográfico PG-13 para clasificar los contenidos de las cuentas de adolescentes en Instagram, al diferir su uso del que se hace en el cine.

Desde octubre del año pasado, Instagram utiliza el sistema PG-13 para clasificar los contenidos dirigidos a los usuarios menores de 18 años, de tal forma que lo vean sea apropiado para su edad, a ejemplo de lo que ocurre en el cine.

Uno de los motivos que llevaron a Meta a implementarlo fue el reconocimiento internacional que tiene. Sin embargo, su aplicación en Instagram y en el cine difiere, ya que, por ejemplo, aunque en una película PG-13 se puede ver un desnudo parcial o contenido sexualmente sugerente, estos están prohibidos en la red social.

Ahora, Meta y la MPA han llegado a un acuerdo sobre el uso del sistema PG-13, por el que la firma tecnológica ha aceptado algunas limitaciones, como reducir las referencias a esta clasificación de contenido en las Cuentas para adolescentes e introducir una cláusula de exención de responsabilidad, como se detalla en una nota de prensa conjunta.

Esta cláusula, en concreto, dirá: “Existen muchas diferencias entre las redes sociales y las películas. No trabajamos con la MPA al actualizar nuestra configuración de contenido, y ellos no califican ningún contenido en Instagram, ni respaldan ni aprueban nuestra configuración de contenido de ninguna manera. En cambio, nos inspiramos en las directrices públicas de la MPA, que ya son conocidas por los padres. Nuestros sistemas de moderación de contenido no son iguales a los de una junta de clasificación de películas, por lo que la experiencia puede no ser exactamente la misma”.

“Si bien celebramos los esfuerzos por proteger a los niños del contenido que podría no ser apropiado para ellos, este acuerdo ayuda a garantizar que los padres no confundan ambos sistemas, que operan en contextos muy diferentes”, ha expresado el presidente y director ejecutivo de la MPA, Charles Rivkin.

Los términos de este acuerdo entrarán en vigor el próximo 15 de abril.