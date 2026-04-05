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Clasificación de contenidos PEG-13 en las Cuentas para adolescentes Instagram.
Clasificación de contenidos PEG-13 en las Cuentas para adolescentes Instagram.
/ META
Por Agencia Europa Press

Meta y la Motion Picture Association (MPA) han llegado a un acuerdo sobre la manera en que la empresa tecnológica usará el sistema cinematográfico PG-13 para clasificar los contenidos de las cuentas de adolescentes en Instagram, al diferir su uso del que se hace en el cine.

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