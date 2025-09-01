Steam revela cómo es la PC del jugador promedio: Windows 11, 1 TB y 16 GB RAM

Windows domina en la gran mayoría de las computadoras del jugador promedio de Steam, concretamente hasta en un 95,23 %, siendo la última versión del sistema operativo de Microsoft, Windows 11, la más instalada, un 59,90 %.

Steam ha lanzado una radiografía completa de los sistemas y medios que utilizan sus usuarios a la hora de jugar a videojuegos, lo que permite conocer en profundidad el perfil de jugador de PC en Steam.

De esta manera, Windows destaca como el sistema más utilizado por la gran mayoría de jugadores de la plataforma de distribución digital de videojuegos, ya que es el ‘software’ elegido en un 95,23 % de las respuestas, según la encuesta más reciente que ha publicado Steam en su página web, que abarca el período de febrero de 2024 a julio de 2025.

Dentro de Windows, la última versión del sistema operativo de Microsoft, Windows 11, es la más utilizada, por el 59,90 % de los encuestados, mientras que su predecesor, Windows 10, todavía lo utilizan un 35,19 % de jugadores.

Por detrás del ecosistema de Microsoft aparece MacOS, utilizado por el 1,88 % de los jugadores, siendo la versión MacOS 15.5.0 la más utilizada, con un 1,07 %, por delante de MacOS 15.4.1 (0,07%) y MacOS 12.7.6 (0,05%).

TARJETAS GRÁFICAS

En el apartado de las tarjetas gráficas predomina una mayor variedad, ya que ninguna alcanza la cuota del 5 %. Así, las GeForce de Nvidia son las más usadas según lo datos hasta el mes de julio, siendo la GeForce RTX 3060 por un 4,62 % de los jugadores, seguida de las GeForce RTX 4060 Laptot GPU (4,43%) y las GeForce RTX 4060 (4,39%).

Además, en la encuesta se observa una preponderancia de las tarjetas gráficas con 8 GB de VRAm, que representan el 33,66 % del total, mientras que la memoria del sistema más frecuente es la de 16 GB de RAM, ya que acapara un 41,92 %.

El informe también se refiere a las preferencias de almacenamiento, en donde la mayoría de jugadores (52,33%) cuenta con una capacidad total de más de 1 TB, así como que un 22,56 % mantiene entre 100 GB y 249 GB de almacenamiento disponible.

En cuanto a la resolución de las pantallas, más de la mitad de los encuestados, un 54,37 %, prefiere la resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, mientras que para jugar en multipantalla, un 52,54 % opta por 3.840 x 1.080 píxeles.

Otros datos destacados de la encuesta referidos a especificaciones técnicas son las velocidades de la Unidad Central de Procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés) de Intel, que ofrece desde los 2,3 Ghz a 2,69 Ghz en el 21,12 % de las ocasiones, así como los jugadores tienen, en el 29,29 % de los casos, una CPU con seis núcleos.

Asimismo, el idioma más utilizado por los jugadores de ordenador en Steam es el inglés, en un 37,70 % de los casos, mientras que el chino simplificado es el segundo, con un porcentaje del 25,44 %.