La computadora ‘gamer’ es debatiblemente la expresión más pura de la afición - o aflicción, según algunos - a los videojuegos. Mientras que jugar en móviles es más común y las consolas son más convenientes, pocas actividades expresan mejor el amor por este medio que armar una máquina para cumplir todas tus fantasías en torno gráficos realistas, colores vibrantes y sonidos potentes. ¿El problema? Construir una de estas máquinas puede ser una faena extremadamente cara. Si no nos crees, mira este artículo que publicamos en 2022 dónde analizamos cuánto costaba una PC top de aquel entonces, llegando a la cuantiosa suma de US$6.700.

Afortunadamente para aquellos que no manejamos esas sumas, no todas las computadoras ‘gamers’ son tan costosas y uno puede conseguir una máquina con un poder considerable a una fracción para el precio si uno es astuto y hábil a la hora de elegir los componentes. Para ayudarlos en esta elección, El Comercio consultó con Alfonso Muñiz, cofundador de la tienda de tecnología Metatec, para darnos consejos y tips sobre cómo armar una computadora ‘gamer’ sin tener que quedar en quiebra.

Los componentes

Las computadoras, sean ‘gamers’ o no, están compuestas de varios elementos, pero para la premisa de esta nota consideramos los siguientes como los básicos:

Motherboard / Tarjeta madre / Placa base - Sirve como la columna vertebral del equipo, conectando y comunicando los demás componentes.

Unidad central de procesamiento (CPU) - Es el cerebro, ejecuta los programas y los cálculos.

Unidad de procesamiento de gráficos (GPU) - Encargada de procesar los gráficos y mostrar las imágenes en la pantalla. Quizás la parte más importante para un ‘gamer’.

Memoria (RAM) – Sirve como la memoria de corto plazo, donde se almacenan temporalmente los datos de los programas que estás usando.

Almacenamiento (HDD o SSD) - Funciona como la memoria a largo plazo y guarda tu información como documentos, fotos, videos, programas y demás.

Fuente de alimentación (PSU) – El suministro de la energía para el resto del sistema.

Otros componentes relevantes son el case o carcasa, que alberga todos los componentes del dispositivo; el sistema de refrigeración, que mantiene a la computadora en temperaturas óptimas y los periféricos como el mouse, teclado, monitor y los parlantes.

¿Cuál es la computadora para mí?

Para Muñiz, “el objetivo principal de una computadora ‘gamer’ es correr bien lo que juegas, es decir que se vea bonito y fluido.” Lo primero es lo más evidente, refiriéndose a la resolución y la calidad de la imagen, pero lo segundo, que se mide por FPS o cuadros por segundos en español, se vuelve igual de importante para una experiencia agradable, sobre todo en los juegos más frenéticos. Y es que a nadie le gusta que un tiroteo se vea más cómo una presentación de Powerpoint que una escena de acción o que nuestra gran jugada en “League of Legends” se vea impedida porque la mitad de la imagen tardó un segundo más en cargarse.

Es así que elegir qué elementos comprar para armar tu computadora es parecido a seleccionar un automóvil, siendo una adquisición en la que tienes que tomar en cuenta no solo el presupuesto que se maneja, sino también las necesidades del usuario.

Cada vez más personas juegan videojuegos. / OLI SCARFF

Por eso la primera pregunta que te tienes que hacer es qué es lo que quieres jugar con la PC ‘gamer’. Si tu afición es por los juegos como “Dota 2″, “Fornite”, “Counter Strike 2″ o MMO como “World of Warcraft”, tus necesidades tecnológicas serán menores ya que estos videojuegos están diseñados, con el objetivo de tener un público amplio, a poder correr en el mayor número de computadoras.

En cambio, si lo que buscas es poder jugar el último “Call of Duty” o juegos con requerimientos intensos como “Cyberpunk 2077″ o “Elden Ring”, la potencia - y el costo - de tu máquina se incrementa de manera correspondiente.

“Hay tres categorías: la gama estándar o baja, la gama media y la gama alta. Obviamente, en la gama alta también hay una súper ultra alta y dentro de la baja también hay una extrema baja, como la del procesador con la tarjeta gráfica integrada, que es lo más bajo que hay para un ‘gamer’”, indicó el experto, quien consideró que lo principal al armar una PC ‘gamer’ es que el usuario compre algo que cumpla con sus expectativas.

El combo más importante: procesador y tarjeta de video

Para Muñiz, el procesador y la tarjeta de video son los dos elementos claves que uno debe pensar en primera instancia para armar una computadora ‘gamer’, tanto así que una de las primeras preguntas que te tendrás que hacer es si la PC tendrá una tarjeta de video dedicada o si estará integrada en el procesador.

Y es que, si bien la segunda opción puede sonar como herejía para aquellos amantes de los buenos gráficos, se presenta como una primera y gran opción para ahorrar dinero si el presupuesto está extremadamente limitado. “Es la primera oportunidad para un ‘gamer’ si está buscando ahorrar más”, señaló el experto. Para aquellos que quieran ir por ese camino, consideró recomendable los procesadores Ryzen de AMD, señalando que aquellos que tienen la letra G al final de su código – p. ej. Ryzen 5 5600G- incluyen esta función.

En caso uno quiera una tarjeta de video independiente, que es lo recomendable en casi todos los casos por proporcionar un mayor rendimiento, nos encontramos ante la elección más importante y posiblemente más costosa de toda la empresa. Y es que, como dijimos antes, el poderío de uno de estos dispositivos generalmente crece en manera proporcional a su precio.

En general, la elección de la tarjeta de video - y el procesador - depende de la resolución a la que quieras jugar, sea esta la más común Full HD (1080p) u otras populares opciones como QHD (1440p) o 4K. En todo caso, para un consumidor consciente de su presupuesto, Full HD es una opción perfectamente legítima para jugar con suficiente fidelidad gráfica que fue utilizada por la anterior generación de consolas como el PlayStation 4. Mientras que en cuestión de fluidez, recomendó a apuntar a que la máquina pueda jugar tus juegos de preferencia a 60 FPS.

Otra consideración que realizar es qué marca de tarjeta de video elegir, con el debate centrándose en los dos grandes titanes de la industria: Nvidia GeForce y AMD. “Personalmente, cuando pienso en ‘gaming’, lo primero que se me viene a la mente es Nvidia, aunque eso no significa que no recomiende tarjetas de AMD, que son una buena alternativa y que en algunos casos incluso es más barata”, anotó Muñiz. “Su mayor desventaja es que hay algunos problemas de compatibilidad con ciertos sistemas y por eso la mayoría se inclina por las tarjetas de Nvidia”.

La GTX 1650 es una tarjeta de video perfectamente aceptable para aquellos que quieren ensasmblar su PC 'gamer' con un presupuesto limitado. / MSi

A esta gresca ha entrado recientemente el gigante tecnológico Intel, cuya marca de tarjetas gráficas bajo el nombre de Arc han logrado ganar terreno al ofrecer productos de media gama, como la Intel Arc A380 o Arc A580, a precios competitivos. “Estamos hablando de unas tarjetas básicas en donde te van a funcionar todos los juegos competitivos en Full HD”, señaló, precisó.

En ese aspecto, señaló que no todo el mundo necesita un monstruo de tarjeta de video como la RTX 4090 - cuyo costo aproximado es de S/8 mil-, sino apuntar por aquella que cumpla las expectativas del consumidor. “Si la tarjeta puede hacer lo que tu quieres de manera fluida, no va a haber una gran diferencia con comprarte algo mejor.”

Es así que señaló que en caso tus necesidades no son muy grandes, una opción válida es comprar una tarjeta de una generación anterior. “Una GTX 1650 funciona súper bien en Full HD para juegos que no requieren un motor gráfico muy poderoso y puedes encontrarla a entre 600 y 700 soles”, planteó. Mientras tanto, aquellos que quieran gastar un poco más por mayor poder pueden apuntar a una RTX3050, que por un precio de alrededor de S/1. 000 permite jugar con facilidad videojuegos actuales.

Todo en su lugar: la placa madre

Una vez elegido el procesador y la tarjeta de video, la siguiente consideración será seleccionar la placa madre. En ese aspecto, señaló que la cuestión más importante que se tiene que tomar en cuenta al elegir este componente es que este sea compatible con el procesador y que tenga la ranura necesaria para la tarjeta de video. Mientras tanto, consideraciones como el tamaño y la gama brindan oportunidades para ahorrar dinero.

“Las gamas tienen que ver más que nada con los refuerzos que tiene el componente para aguantar la energía que puede necesitar el procesador, la cual aumenta en relación a su potencia”, explicó el experto. “Es así que si lo que tienes es un procesador de gama media, debes comprar una placa de gama media.”

El tamaño de la placa es otro factor en el que un ‘gamer’ puede economizar, ya que estas vienen en distintos formatos y tamaños como la regular, la micro (¾ del tamaño) y mini (½ del tamaño). Como señaló Muñiz, una placa grande puede verse genial con un montón de ranuras, pero estás tirando dinero al tacho si es que estas nunca van a ser utilizadas.

Suficiente espacio: el almacenamiento

Un punto extremadamente importante es el almacenamiento que tiene tu computadora, cuestión en la que se debe considerar tanto el tipo como su capacidad. En el primer rubro existen dos consideraciones que son usadas hoy en día, cada una con sus ventajas y desventajas:

Los discos duros o HDD son más baratos y tienen mayor capacidad, pero son más lentos y ruidosos.

Las unidades de estado sólido o SSD son más caras, pero permiten acceso a la información más rápidamente. Además, son silenciosos y consumen menos energía.

En este punto, el especialista de Metatec recomendó a El Comercio que, a pesar de que la premisa de esta nota es ahorrar dinero, debemos ignorar el llamado de sirena de los menores precios y apuntar a comprar un SSD de al menos 500 GB. “Es lo mínimo requerido si es el único disco de tu computadora”, sentenció Alfonso Muñiz. “Con eso al menos te aseguras de que no haya problemas con tu sistema operativo, que por lo menos ocupa como 100 GB, y puedes utilizar el resto para los juegos, que hoy en día pueden llegar a pesar bastante. Pero lo ideal sería un disco de un terabyte, que cada vez están más económicos.”

No te olvides de esto: la memoria RAM

Si el almacenamiento es importante para guardar tus archivos, fotos y programas, la memoria RAM se hace relevante para el funcionamiento fluido de los mismos. En ese punto, consideró cómo mínimo para una computadora ‘gamer’ el tener 16 GB de RAM, repartidos para mayor eficiencia en dos unidades de 8GB por alrededor de S/100 cada una, maximizando el procesamiento paralelo. En un caso extremo donde no cuentas con mucho presupuesto inicial, consideró que se puede comenzar con una sola memoria RAM de 8 GB, con miras a comprar otra posteriormente.

Todo desde el origen: la fuente

Como el motor que soporta todo el resto de la máquina, la fuente (PSU) de poder es uno de los elementos donde uno no tiene que inclinarse a la tacañería. En este punto, Muñiz recomendó apuntar a una fuente con un poco más de poder del que necesita el sistema y a siempre buscar una que tenga una certificación 80 Plus, las cuales miden la eficiencia del uso de la electricidad.

Asegúrate que la fuente tenga una certificación 80 Plus. / Azza

En general, una computadora básica requerirá probablemente una fuente de 550w y una de gama media una de 700w, pero de todos modos recomendamos enfáticamente revisar las necesidades de poder de cada uno de los componentes antes de comprar el PSU.

Otras consideraciones: el case, el monitor y lo demás

Ahora que tienes las partes básicas para armar la computadora, necesitas el armatoste que la albergará. Los case - o carcasas - vienen de todos los tamaños, precios, gustos y colores, pero la principal recomendación al elegir uno de estos es que sea del tamaño suficiente para que quepan todos los componentes de tu PC.

Un buen case también puede solucionar los problemas de refrigeración de la computadora, ya que estos usualmente presentan ventiladores que permiten regular la temperatura del aparato, sobre todo en una PC de gama baja o media como la que apuntamos en esta nota.

Mientras tanto, el monitor es quizás el periférico más importante para una computadora ‘gamer’, ya que será la vitrina en la que muestre todo su poderío. Por consecuencia, toma en cuenta comprar un dispositivo que tenga la resolución y tasa de refresco de la que es capaz tu tarjeta de video y el resto de la PC.

Ahora, hay una opción para los que quieran ahorrar en monitores, aunque dista también de ser una situación óptima. Y es que hoy en día la mayoría de televisores modernos pueden ser conectados a una computadora y fungir como monitor, lo cual puede convertirse en un ahorro adicional si carecemos de una pantalla especializada y tenemos una TV extra. La desventaja de esta opción es que los televisores suelen tener una tasa de refresco menor a la que presentan los dispositivos más especializados, lo que podría afectar la fluidez de los juegos independientemente de lo buena que sea tu computadora.

Dos modelos de PC para seguir

Con esta nota hemos dado algunos consejos relevantes para reducir los costos de una PC ‘gamer’, pero siempre es útil tener un modelo a seguir para uno de estos dispositivos. Es por eso que este Diario pidió a Alfonso Muñiz dos ejemplos de computadoras, una con lo más básico para jugar los videojuegos más populares como “Dota 2″ y “Fortnite” y otra optimizada para para beneficiar en cuestiones de precio-calidad que es lo suficientemente poderosa para ser capaz de jugar con cierta soltura los juegos que recién llegan al mercado.

Computadora básica

Componente Nombre Precio aprox. Procesador Ryzen 5 5500 500 Placa A520 M 250 Tarjeta de video GTX 1650 750 Almacenamiento SSD 500 GB 200 Memoria RAM 8GB 3200 MHz 200 Fuente 550W 80 Plus 200 Case De tu preferencia 200 Total 2.200

Computadora óptima

Componente Nombre Precio aprox. Procesador Ryzen 5600 X 800 Placa B550M 500 Tarjeta de video RTX 4060 Ti 2000 Almacenamiento SSD 500 GB 200 Memoria RAM 2 x 8 GB 3600 MHz 300 Fuente 700W 80 Plus Gold 350 Case De tu preferencia 200 Total 4.350

¿Armarla tú mismo?

Una última manera de ahorrar dinero respecta al ensamblaje mismo de la PC. Y es que si bien la sabiduría popular nos dice que debemos dejarle a los profesionales las labores para las cuales han estudiado, muchos ‘gamers’ - incluyendo el actor Henry Cavill - se animan para armar su computadora con sus propias manos. Es algo que expertos como Muñiz también incentivan.

“Hoy en día creo que cada vez es más fácil armar uno mismo su computadora. Para mí armarlas es como un rompecabezas o como jugar con Legos y con los tutoriales en YouTube se hace muy fácil ahora”, opinó. Eso sí, incentivó a la gente a tratar los componentes con cuidado porque estos se pueden romper.

“Pero si igual tienes temor a malograr algo puedes contratar a alguien por alrededor de 100 soles”, agregó.