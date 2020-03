Desde hace ya varios años, no es un secreto que Movistar Deportes se mantiene al frente de la creación de contenido especializado en su rubro. Programas como “Al ángulo”, “Perú Surf”, “El show de goles", “100% fanáticos” o “Full ruedas" se nos vienen de inmediato a la mente cuando se habla de deportes en la pantalla chica. Y aunque ya parezca una oferta más que favorable por la variedad de disciplinas que abarca, una apuesta diferente está a puertas de estrenar su primera temporada. Se trata de “El Camerino”, que será conducido por Luciana Roy y Daniel Marquina.

En conversación exclusiva con El Comercio, ambos confesaron su entusiasmo por comenzar este proyecto. En especial por la posibilidad de dar a conocer actividades que no suelen tener cabida en señal nacional ante la masiva cobertura que recibe el fútbol. Tras el furor ocasionado por los Panamericanos, quedó claro que la gente sí podía interesarse por una multiplicidad de juegos ajenos al “deporte rey”. “La idea se basa en lo polideportivo. Pero no solo queremos darles pantalla a estos deportistas, sino también ofrecerles un lugar en el que se sientan cómodos, donde sean bien recibidos y reconocidos por sus logros”, sostiene Marquina.

De igual modo, Roy apunta que el objetivo es que el público tenga la chance de conocer a fondo, y de manera entretenida, a estos individuos que han sabido hacerse de un nombre a base de esfuerzo. “Justamente el nombre del programa tiene que ver con la sensación de comodidad que queremos lograr entre los televidentes, los invitados y nosotros. Serán respondidas las interrogantes que el espectador tiene. Por ejemplo, qué música escucha, qué es infaltable en su maleta, sus cábalas, entre otros aspectos”, añade.

LA CUOTA DE EXPERIENCIA

Tres años como conductor de televisión es un recorrido nada desdeñable, pero Daniel Marquina no se confía. Revela que, desde ahora, Roy y él se han sometido a un fuerte entrenamiento. Algo justificado si tenemos en cuenta que desean lograr que sus invitados se sientan en la mayor confianza posible para contar detalles que no muchos sepan. “Toda mi vida he hecho radio, y a pesar de que tengo experiencia frente a la pantalla, sigue siendo un reto diferente. El medio desafía la inventiva constantemente", dice.

En la misma línea, Roy explica que lo ideal es conversar antes con cada uno para que no sientan que están acompañados por desconocidos. “Practico improvisación teatral desde hace años, es un recurso que nos puede servir. Por eso ahora ensayamos, hay que tratar de estar un paso adelante”, remarca. Además, pese a que Luciana no ha tenido una carrera tan afín a los deportes, su paso -aún vigente- por la radio garantiza la destreza suficiente como para orientar las entrevistas de la mejor manera. “Para mí es un reto porque hay que empaparse de toda la información. Pero tampoco queremos atarantar a la gente con datos. Queremos que sientan que conocen un deporte con amigos", añade.

Por último, ya se anunció como primeros invitados a Vania Torres y Kevin Martínez. Los dos obtuvieron preseas en los Panamericanos en surf y paleta frontón, respectivamente. La audiencia, entonces, queda a la expectativa por ver a esta dupla de conductores en acción.

MÁS INFORMACIÓN

-“El Camerino” será emitido de lunes a viernes a las 7 p.m. por Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD) y también por la App Movistar Play. Se estrenará el lunes 9 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Conductores de “Al ángulo” se enfrascan en un tenso debate

El tenso momento que se vivió en Al Ángulo tras la derrota de Universitario, Alianza Lima y Cristal. (Video: Movistar Deportes)