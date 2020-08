Cardi B ha generado polémica con su nuevo videoclip de “WAP”, no solo por la presencia de Megan Thee Stallion, Kylie Jenner y Rosalía, sino por las restricciones a su contenido, el calificativo de “vulgar” y el alto precio que pagó para poder grabarse en plena pandemia por coronavirus.

En una reciente entrevista a la revista iD, la estadounidense reveló que todos los participantes de su videoclip tuvieron que pasar exámenes médicos para evitar un contagio.

“Fue algo extraño grabar el video en la época del coronavirus. Tuvimos que gastar $100,000 solo en pruebas. Todos en la grabación tuvieron que ser examinados”, confesó.

Del mismo modo, la intérprete de “I Like it” señaló estar sorprendida por la respuesta a su videoclip, pues ha sido catalogado como no adecuado para verse en público.

“Sabía que tendría un gran impacto, me imagino por Megan y yo, pero no sabía que iba a ser tan controversial. Nunca me esperé eso, saber, que los conservadores y republicanos estuvieran hablando de la canción”, comentó.

Cardi B afirmó que al grabar la canción no esperaba que fuera “tan vulgar” para terceras personas. “Estoy tan acostumbrada a eso. Soy tan freak que no pensé que sería un gran problema. No creí que la gente pensara que era tan fuera de este mundo”, agregó.

Mientras su “WAP” sigue en boca de todos, la cantante espera que las cifras la favorezcan. “Siguen hablando y los números siguen aumentando. Al final de día, lo que digas, los números hablan por sí solos”, concluyó.

