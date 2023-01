Brunella Horna y Richard Acuña contrajeron matrimonio el pasado 7 de enero del 2023. Ambos se encuentran viviendo un bello episodio en sus vidas tras convertirse en flamantes esposos. Ahora, la conductora de “América Hoy” no dudó en presumir la felicidad que siente al casarse con el amor de su vida, Richard Acuña. Sin embargo, también contó un detalle que le incomodó tras dar el “sí” al político y vivir una nueva etapa.

La popular ‘Baby Brune’ contó a un medio local que se encuentra aprendiendo y disfrutando de su etapa de recién casados, considerando de “hermoso” este proceso de ser esposa. Asimismo, decidió hacer un halago al hijo de César Acuña y se mostró orgullosa de que él sea su compañero de vida. “Estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida y soy muy feliz. Estoy segura del hombre que tengo a mi lado”, precisó.

En tanto, contó un detalle que, al parecer, le incomodó en un primer momento por ser un poco radical. “Al día siguiente de mi boda ya todo el mundo ya me decía ‘señora’, ‘señora Acuña’, y la verdad, me chocó. Prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan señora (risas)”, expresó graciosa a la prensa, resaltando que prefiere que sea llamada por su nombre y no por la señora del excongresista, ya que la hacen sentir vieja y aún se considera muy joven para ser llamada de esa manera.

Asimismo, la influencer se animó a revelar que aún no se ha ido luna de miel, pero que, en un par de meses viajará con su esposo. “Tenemos unos días libres en Semana Santa, así que nos vamos de luna de miel. Richard dice que me sorprenderá”, expresó notablemente emocionada.

MIRA AQUÍ: Pamela Franco enojada con el rumor que la vincula con Christian Cueva

Por otro lado, hace unos días atrás, la empresaria comentó sobre la posibilidad de una boda entre Christian Domínguez con Pamela Franco. “Todos se casan, ¡se respira mucho amor en “América Hoy”! Yo primero espero que este 30 de enero nos lleve su certificado de que es un hombre divorciado, y luego de eso nosotras nos encargamos de planificarle la boda”, expresó, pero dejó muy en claro que espera que él se divorcie primero de su aún esposa Tania Ríos, para hacer las cosas bien, hay que empezar con el pie derecho.