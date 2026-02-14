Día de San Valentín 2026: Mario Irivarren sorprende a Onelia Molina con arreglo floral

Este sábado 14 de febrero, el chico ‘reality’ Mario Irivarren sorprendió este sábado a su pareja, Onelia Molina, con una exclusiva caja decorada con flores para conmemorar el Día de San Valentín.

La modelo no tardó en compartir el presente con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Junto a la fotografía del arreglo, Molina escribió un mensaje directo para Irivarren: “Tengo al mejor”, etiquetando al modelo.

Flores de Mario Irivarren a Onelia Molina

A pesar de las muestras de afecto, la pareja ha decidido mantener proyecciones realistas sobre su futuro, indicando que por ahora, el matrimonio no figura en sus planes a corto plazo.

“Estamos muy tranquilos y felices. Hemos tenido unas vacaciones hermosas. Creo que era el tiempo que necesitábamos para nosotros. Hemos reconectado muchísimo más” , declaró Molina recientemente a América Espectáculos hace algunas semanas.

Y es que, según la modelo, ambos se encuentran enfocados en sus carreras y en alcanzar una madurez individual antes de dar pasos definitivos como el altar.

Ante las constantes especulaciones de sus seguidores, Molina fue tajante al descartar una boda próxima, argumentando que aún se siente en una etapa de juventud que requiere quemar otros procesos.

“Siempre me quieren casar. No, no va por ahí. Tenemos que crecer muchísimo. Al menos yo siento que soy muy chiquita. Yo sí me quiero casar, pero aún no. Tiempo al tiempo”, puntualizó la integrante de reality.