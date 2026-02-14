Día de San Valentín 2026: Mario Irivarren sorprende a Onelia Molina con arreglo floral

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A pesar de las constantes muestras de afecto y la convivencia que comparten, la pareja ha decidido mantener proyecciones realistas sobre su futuro, pues todavía no tienen plan des de matrimonio | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

Este sábado 14 de febrero, el chico ‘reality’ Mario Irivarren sorprendió este sábado a su pareja, Onelia Molina, con una exclusiva caja decorada con flores para conmemorar el Día de San Valentín.

