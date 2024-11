En el inicio de la ronda final de “El gran chef famosos: La academia”, la chica reality Alejandra Baigorria se convirtió en la nueva eliminada. De esta manera, la alumna se despidió del programa, entre lágrimas, y se quedó con el quinto lugar de la temporada.

Antes de abandonar la cocina del programa de Latina, la participante tuvo palabras de agradecimiento hacia el equipo de “El gran chef famosos: La academia”. En su despedida, la empresaria reconoció que es muy exigente consigo misma.

“Si bien a veces soy un poquito renegona, es porque me auto presiono. En la vida, las cosas que he logrado me han costado mucho. A veces siento que me tengo que presionar más”, dijo la chica reality.

“Cuesta, pero (mi carácter) me ha ayudado a superar muchas cosas duras en mi vida. Esto se lo regalo a mi familia”, agregó.

De esta manera, Alejandra Baigorria se quedó con el quinto lugar de la competencia, esto tras ser eliminada en el inicio de la ronda final de “El gran chef famosos: La academia”. El jurado también le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Tras la eliminación de Alejandra Baigorria, son cuatro los alumnos que se mantienen en competencia y tientan la posibilidad de llevarse la Olla de oro. Erick Delgado, Carla Rueda, Tito Vega y Canchita Centeno, uno de ellos será el campeón de la temporada.

