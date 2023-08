El cantautor peruano Gian Marco Zignago está de cumpleaños y lo celebra con un reflexivo mensaje mediante sus redes sociales. Con una fotografía suya en la playa, el intérprete nacional publicó un extenso post que sorprendió a sus millones de seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Te mentiría” y “Parte de este juego” publicó una fotografía suya frente al mar y acompañó la instantánea con un extenso mensaje.

“Hoy cumplo 53 años. Los triunfos del alma y las marcas en la piel. Las ganas intactas de seguir aprendiendo. Cada cicatriz tiene una historia. Celebrar un año más cobró otro significado y aparece esta pregunta vital: “cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante?”, escribió Gian Marco.

“En eso estoy… El paisaje está más claro, mi desnudes es distinta, los abrazos más largos y mis ojos guardan en su secreto más canciones por venir. El tiempo lo hice a un lado, no uso reloj, porque el tiempo no existe cuando converso con mis hijos. Envejecer no es la palabra, prefiero embarnecer, florecer. Vivir, de eso se trata todo esto, vivir”, agregó.

Como era de esperarse, el mensaje de Gian Marco obtuvo miles de reacciones y decenas de comentarios de otros artistas que lo saludaban por su cumpleaños. Entre los saludos más resaltantes están los de Luis Fonsi, Tony Succar, Eva Ayllón, Diego Torres, Elmer Yaipén y más.

Cabe señalar que, recientemente, Gian Marco anunció que estrenará una nueva canción. Esta vez, presentó un adelanto del tema “Aún me sigo encontrando”, que grabó con el destacado salsero Rubén Blades. El sencillo estrenará el próximo 25 de agosto.

Gianmarco Zignago revela haber pasado por una cirugía de emergencia para librarse de una enfermedad. Debido a esto, la actual pareja del cantautor, Juliana Molina, brindó emotivo mensaje vía Instagram esperando su recuperación. (Fuente: América TV)