Frente a la denuncia de Eduardo Ode, un hombre que asegura haber sido brutalmente golpeado por Gustavo Salcedo en julio de 2013 tras una disputa en Santa Eulalia, el empresario se defendió, indicando que “ni siquiera estuvo en Lima” cuando ocurrieron los hechos.

En una entrevista con ‘Magaly TV, la Firme’, programa que difundió la denuncia de Ode, el aún esposo de Maju Mantilla sostuvo que posee pruebas que respaldan su versión de los hechos, asegurando además que el Poder Judicial lo absolvió en primera y segunda instancia.

“Después de la denuncia, si yo ni siquiera he estado en Lima, tengo pasajes, tengo facturas de hotel, tengo el cien por ciento de pruebas. Hubo un proceso fiscal y un proceso judicial, absolviéndome de todo tipo de cargo en todas las instancias” , dijo el empresario, acusado de golpear al supuesto examante de su esposa.

Sin embargo, Ode contradijo la versión de Gustavo, señalando que el Juzgado Penal Transitorio Lurigancho (Chosica) - Chaclacayo habría sentenciado al empresario a cuatro años de prisión, más el pago de S/ 10 000 por reparación civil debido a las fracturas en su mandíbula y clavícula causadas durante el ataque.

Además, el hombre de 63 años, quien aseguró que Salcedo lo agredió delante de su hijo menor de edad, comentó que Gustavo fue librado en segunda instancia tras una presunta corrupción de funcionarios, señalando que lo “absolvieron sospechosamente”.

Declaraciones de Gustavo Salcedo

El reportaje de ‘Magaly TV’ reveló que, para desvincularse de la agresión, Gustavo habría presentado una denuncia por robo en Tumbes. No obstante, Ode afirmó que sería falsa, pues un representante de la comisaría de Zorritos habría negado la existencia de registros de tal documento.

“Yo no estoy loco, ni los testigos que me acompañaban [el día de la agresión] lo están, hay gente que lo vio entrar y salir, y no solo lo reconocí, él mismo se identificó, pues nunca lo había visto, me dijo: ‘Soy Gustavo Salcedo’” , aseveró Eduardo, para luego concluir que existe la “Justicia Divina” y con eso dará por finalizado el caso.

Gustavo Salcedo y la denuncia que le interpuso Christian Rodríguez

Esta no es la primera vez que se reporta una presunta agresión de Gustavo. El viernes 26 de septiembre se registró una fuerte golpiza contra Christian Rodríguez Portugal, exproductor de ‘Arriba mi gente’, vinculado a Maju en un supuesto amorío.

El comunicador denunció que tras el ataque resultó con una herida en la cabeza y múltiples contusiones, lo que empeora su ya complicado estado de salud por una enfermedad crónica preexistente.

Sobre el tema, el empresario se pronunció en ‘Amor y Fuego’, primero justificando su accionar, y posteriormente, a su estilo, ofreciendo una disculpa a Rodríguez, quien ya formalizó una denuncia contra él.

Christian Rodríguez quedó con una herida en la cabeza tras el golpe de Gustavo Salcedo | Foto: Magaly TV (Captura)