Una nueva agresión pone a Gustavo Salcedo, todavía esposo de Maju Mantilla, en el ojo de la tormenta, pues el empresario ha sido denunciado por Eduardo Ode, ciudadano que lo acusa de haberle ocasionado una grave fractura de mandíbula.

Según las declaraciones que ‘Magaly TV la Firme’ emitirá este martes a las 9:45 p. m., el hombre fue golpeado por Gustavo, y tras caer al suelo desde una distancia de metro y medio, Salcedo continuó el ataque propinándole puñetes en el rostro.

“Caí metro y medio al suelo, me dijo: ‘Yo soy Gustavo Salcedo’, luego saltó encima mío y sentí que se me rompió el hombro, y tirado en el suelo, me golpeó tanto la cara que me rompió la mandíbula” , fueron las acusaciones de Ode.

A pesar de que el avance no proporciona fechas exactas, el hombre acusa directamente al empresario de haberlo golpeado. Magaly Medina emitirá el informe completo esta noche en su programa de ATV.

Esta no es la primera vez que se reporta una presunta agresión de Gustavo Salcedo. El viernes 26 de septiembre se registró una fuerte golpiza contra Christian Rodríguez Portugal, exproductor de ‘Arriba mi gente’, vinculado a Maju en un supuesto amorío.

El comunicador denunció que tras el ataque resultó con una herida en la cabeza y múltiples contusiones, lo que empeora su ya complicado estado de salud por una enfermedad crónica.

Sobre el tema, el empresario se pronunció en ‘Amor y Fuego’, primero justificando su accionar, y posteriormente, a su estilo, ofreciendo una disculpa a Rodríguez, quien ya formalizó una denuncia contra él.

“Pedir disculpas públicamente a esta persona, creo que es una situación que salió de las manos, cualquiera en la posición en la cual estuve le podría haber pasado” , comentó.

“No lo minimizo, pido las disculpas del caso", agregó, “Yo merecía una disculpa previamente por todo el daño que se había ocasionado, pero no voy a permitir que se creen más historias y más novelas de la que realmente es".

En cuanto a Maju Mantilla, expareja y madre de los hijos de Salcedo, fue consultada sobre el hecho de violencia y respondió tajantemente: “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”.