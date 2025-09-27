El empresario Gustavo Salcedo, todavía esposo de Maju Mantilla, se pronunció ante las acusaciones del productor Christian Rodríguez, quien lo denunció por haberlo agredido este viernes en San Isidro frente a su hijo y pareja.

Y es que, el comunicador, vinculado en una relación extramatrimonial con la exreina de belleza, declaró que Salcedo lo impactó con su auto y posteriormente le propinó golpes que le causaron una herida en la cabeza.

Por ello, en declaraciones para ‘Magaly TV, la Firme’, cuando le increparon que fue visto agrediendo a Rodríguez, Gustavo no confirmó ni negó las acusaciones, pero dijo que “no haría más show”, que por su lado “todo ya está hecho”.

Sin embargo, tras decir que “no brindaría más declaraciones” y que le pregunten a Christian por más detalles, Salcedo dijo al reportero que lo entrevistó: “Bien merecido [el ataque] ¿no crees?“. ”El tema está cerrado para mí“, puntualizó.

Por otro lado, testigos que presenciaron los hechos apuntaron a Gustavo como el autor de la agresión, misma que dejó a Christian ensangrentado y tirado en el piso, según dijeron. “Su sangre incluso está en la vereda y Salcedo huyó”, dijeron a ‘Magaly TV’.

En otro momento, Magaly Medina, expuso que el mismo Gustavo habría informado sobre el paradero de Rodríguez, incluso brindando información sensible como la placa de su auto y su ubicación exacta a los reporteros, en un presunto reglaje al comunicador.