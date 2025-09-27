Tras la agresión que sufrió el exproductor de Latina, Christian Rodríguez, Magaly Medina expuso en su programa detalles que sugieren que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, habría planificado su “reglaje” minutos antes del ataque, mismo por el que fue señalado como autor.

Según Medina, el padre de los hijos de Maju, a las 10:42 de la mañana, envió la ubicación en tiempo real de Christian, justo afuera de un estudio de abogados donde estaba. “No le hicimos caso porque para nosotros el tema (de la infidelidad de Mantilla) está cerrado”, afirmó Medina.

Solo tres minutos después, el empresario habría enviado una foto en modo de visualización única del vehículo de Rodríguez, minutos antes de ser impactado en la agresión. “El auto no tiene abolladuras, está tal cual”, precisó Magaly.

Magaly muestra lo que le escribió Gustavo Salcedo a uno de sus investigadores, a fin de buscar al productor, sin embargo, no le prestaron atención.

Y es que, según denunció Christian, Gustavo lo impactó con su camioneta mientras este se encontraba en su vehículo, para luego agredirlo salvajemente, dejándolo con una herida en la cabeza.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro” , relató el comunicador.

En el mismo mensaje enviado a Magaly, Salcedo adjuntó un pantallazo con un texto que dice: “Esta con la esposa y el hijo. La esposa es recontra brava, ya la tasé”. Aunque se desconoce el emisor original del mensaje, la acción dejó entrever un posible reglaje tercerizado coordinado por Salcedo.

Minutos más tarde, a las 10:54 a. m., la conductora de televisión informó que un seguidor le envió una alerta sobre la agresión al exproductor de ‘Arriba mi gente’, mismo programa donde Maju laboraba como panelista y al que renunció.

Alguien informó a Gustavo Salcedo dónde estaba el productor Christian Rodríguez.

Por ello, según Medina, Salcedo no respondió a las preguntas iniciales de su reportero. Sin embargo, al confrontarlo con el mensaje: “Te han grabado, dicen que tú le chocaste y golpeaste”, Salcedo finalmente respondió: “No voy a hacer más show, ya no es sano”.

Posteriormente, comentó que “no brindaría más declaraciones” y que “prefiere mantenerse al margen”. “Nos indica dónde está y casi casi nos invita a ver lo que hará, no sé qué pretendía él. Nada justifica la violencia” , cuestionó Magaly.

La respuesta de Gustavo Salcedo a las preguntas de Magaly TV la Firme

Finalmente, al ser increpado directamente sobre las graves acusaciones, Salcedo respondió: “Bien merecido [la agresión] ¿no crees?”. Y sentenció: “Este tema ya está cerrado para mí”. Esta declaración fue interpretada por la “Urraca” como una admisión: “Está aceptando ser el autor”, añadió Medina.

Testigos del incidente han señalado a Salcedo como el agresor. Christian Rodríguez, quien acabó con una herida en la cabeza, fue atendido en un centro médico y, según su abogada, presenta un trauma cerebral y múltiples contusiones, por lo que ya denunciaron.

“Ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona porque no es un primer hecho este, sino esto ha sido algo recurrente...”, contó su defensa, indicando que tanto Christian como su esposa, habrían recibido amenazas.

Abogada de Christian Rodríguez respondió