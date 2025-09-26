Este viernes, ‘Magaly TV, la Firme’ reveló nuevas imágenes de la brutal agresión física que denunció el exproductor Christian Rodríguez Portugal contra Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, a quien vincularon en una relación extramatrimonial.

El comunicador, que señaló a Gustavo como autor del ataque, ha relatado que al salir de un estudio de abogados, el empresario colisionó intencionalmente contra la parte trasera de su vehículo.

El productor Christian Rodríguez fue trasladado en silla de ruedas a un clínica tras la agresión | Foto: Magaly TV (Captura)

Posteriormente, según comento, Salcedo descendió y lo agredió sin mostrar ninguna consideración por la presencia de la esposa y el hijo menor de edad de Rodríguez dentro del automóvil.

El productor, quien fue acusado de haber tenido un romance con Mantilla, terminó con la cabeza rota tras la golpiza recibida, de acuerdo al reporte.

Christian Rodríguez con un vendaje en la cabeza y una ambulancia estacionada cerca del lugar donde ocurrió la agresión | Foto: Magaly TV

Además, las imágenes captadas mostraron la “presencia de una ambulancia” y cómo paramédicos atendieron al productor, quien tenía presencia de sangre en su cabeza, por lo que terminó con algunas vendas.

Las cámaras del programa de espectáculos lograron captar a Christian dentro de la clínica, siendo llevado en una silla de ruedas, un procedimiento que, según el informe, era rutinario para su revisión.

Poco después, Rodríguez, exproductor de Latina TV, se retiró del centro médico dirigiéndose a la comisaría de San Isidro, donde procedió a formalizar la denuncia contra el todavía esposo de la ex Miss Mundo 2004.