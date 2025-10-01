La exconductora de televisión Maju Mantilla ha desmentido los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el actor colombiano George Slebi, con quien compartió roles en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ de América TV, en 2020.

Ante las especulaciones, que venían desde el podcast ‘Chimi Churri’, donde se afirmó que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju, habría encontrado pruebas de una supuesta infidelidad de la ex Miss Mundo 2004 con el intérprete.

Semanas después, Mantilla declaró en el programa ‘Amor y Fuego’ que “esos rumores fueron falsos”, adelantando que sus abogados tomarían medidas legales contra quienes difundieron dichas especulaciones.

“Todo es falso. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Y para desmentirlo, mis abogados están viendo eso”, afirmó la expresentadora.

Es importante destacar que, en la telenovela, Maju y George interpretaban a una pareja que vivía un amor imposible, protagonizando escenas muy subidas de tono, lo cual pudo haber dado pie a las primeras especulaciones.

También surgieron otras especulaciones, como un supuesto romance con un cirujano trujillano hace 20 años, a quien la modelo le habría solicitado operaciones estéticas y un viaje a Miami.

Al respecto de estas otras versiones, Mantilla comentó su indignación: “Lamentablemente, me indigna que hablen así, que haya personas que con tanta irresponsabilidad hablen cosas falsas” , insistiendo que su abogado “se encargará de todo”.

¿Quién es George Slebi?

George Slebi nació el 23 de febrero de 1982 en Barranquilla, Colombia, y posee una trayectoria diversa que combina actuación, modelaje y formación académica, pues aunque inicialmente cursó estudios de Ingeniería Industrial y Psicología.

Optó por dedicarse a la actuación, profesión en la que se preparó en Buenos Aires y Londres, además de reforzar su perfil con capacitaciones en coaching.

Esta fue la escena que Maju Mantilla y George Slebi grabaron en 2020

Su primera aparición en el mundo del entretenimiento fue en el reality “Protagonistas de novela” (2010), que abrió las puertas para su participación en distintas producciones televisivas entre las que destacan “Leandro”, “Diomedes, el cacique de la junta”, “La venganza de Analía” y “Te volveré a encontrar”, esta última estrenada en 2020 por América Televisión.