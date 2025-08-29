Jean Paul Strauss recurrió a sus redes sociales para dar a conocer el fin de su matrimonio. A través de un comunicado, el cantautor peruano indicó que lleva casi dos años separado de su esposa, por lo que pidió respeto ante esta situación.

El cantante peruano pidió respeto ante esta noticia y reveló que la decisión la tomó hace bastante tiempo; sin embargo, debía procesarlo antes de dar a conocer el lamentable hecho a sus seguidores.

“Quiero compartir con ustedes una parte importante de mi vida personal. Hace ya casi dos años tomé la decisión de separarme de mi esposa”, señaló Jean Paul Strauss en su publicación de Instagram.

“No fue una decisión fácil ni algo que yo hubiese querido en mi corazón, pero diferentes circunstancias y situaciones me llevaron a no tener otra opción que asumir este camino”, agregó el cantante.

Asimismo, Jean Paul Strauss solicitó oraciones para él y su expareja, con quien optó por seguir sus vidas por caminos separados.

“Agradezco de todo corazón el respeto y las oraciones, tanto hacia mí como hacia ella y su familia. Mi deseo sigue siendo vivir en paz, con gratitud y con la convicción de que el Señor tiene planes de bien para todos nosotros”, puntualizó en su comunicado.