Laura Spoya se ha convertido en el centro de atención luego de revelar una incómoda experiencia que vivió en Cusco, durante un reciente viaje de trabajo con una conocida marca. Según explicó, algunas influencers que formaban parte del equipo de invitadas tuvieron actitudes excluyentes con ella.

Durante su participación en el podcast Good Time, Spoya reveló que vivió diversos episodios de tensión con un grupo de influencers a las que denominó “mean girls” (“Chicas pesadas”).

En su explicación, Laura Spoya contó que el equipo de viaje se dividió en tres segmentos. El primer grupo era “las terreneitor”, conformado por ella junto a Ivana Yturbe y Ale Venturo; el segundo era compuesto por influencers más jóvenes, mientras que el tercer grupo era de las “mean girls”, quienes habrían tenido actitudes excluyentes con ella.

Laura Spoya revela incómodo momento con influencers durante viaje a Cusco. (Foto: Instagram)

Según dijo la modelo, una de las influencers le reclamó por ir a la caminata hacia Machu Picchu con un atuendo de color llamativo. “Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste?”, fue lo que le dijo la mujer a Spoya.

Carolina Braedt, Daniela Núñez Dodero, Valery Revello y Talía Echecopar asistieron al viaje a Cusco.

“No leí el brief, pero lo último para lo que me está llevando la marca es para enseñar mi ropa. Yo estoy aquí por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de beige, blanco y marrón, eso no va con mi personalidad, esos colores son aburridos”, respondió la reina de belleza.

Asimismo, Laura Spoya reveló que esto solo fue una parte de la incomodidad, ya que en otro momento también descubrió que sus compañeras de viaje se habían ido sin darle aviso. “Cuando llegué a la montaña, me enteré de que los organizadores habían preguntado a las influencers si estaban todas completas y ellas respondieron que sí . ¡Me dejaron sola!”, relató.

Cabe señalar que si bien Laura Spoya no mencionó nombres, los usuarios de redes sociales rápidamente lograron diferenciar a los grupos que mencionó la exreina.

Incluso Carolina Braedt compartió un video reconociendo que fue ella quien le hizo el reclamo a Laura Spoya por ir con un atuendo llamativo a Machu Picchu.

“La (persona) que dijo que Laura Spoya, bueno, se lo dije en su cara pelada, que tenía un outfit demasiado chillón para subirse las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, así le dije porque realmente yo me he visto neutral, fui yo. Yo soy consciente con el turista que va a Machu Picchu y no le pongo un punto fucsia en sus fotos. Esa fui yo. Ya. Así que, por favor, dejen de tirarle hate a mi amiga”, explicó Braedt en un video de Tik Tok.

Carolina Braedt habla sobre la polémica con Laura Spoya durante viaje a Cusco. (Foto: Instagram)