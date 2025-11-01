Coincidiendo con Halloween, la reconocida presentadora y autodenominada “bruja” de la farándula, Magaly Medina, celebró este viernes los 28 años de su emblemático programa de espectáculos, ‘Magaly TV’.

Con una masiva acogida del público, la conductora nacida en Huacho, rememoró la extensa trayectoria del magazine, conocido por sus innumerables ‘ampays’ (infidencias de la vida privada) de figuras del entretenimiento, el deporte y la política.

“El programa cumple 28 años, cuando apareció a las 6 de la tarde un sábado 1 de noviembre de 1997, nadie daba S/ 1 por este programa. Con poca producción, como ahora (dijo entre risas), yo era la reportera, la que producía y nos habían dado un productor general que no creía en su producto”, comentó.

Magaly Medina y su trayectoria con ‘Magaly TV’

Luego, presentó un informe que recordó los primeros años del programa, cuando debutó en ATV como un espacio sabatino de dos horas, siendo uno de los primeros ampays, el protagonizado por el actor Paul Martin y sus noches de fiesta en Lima.

Asimismo, destacó su programa como trampolín de figuras como Shirley Arica, los ‘realitys’ como 'La Casa de Magaly’ y las revelaciones más sonadas de los últimos años, como los de Christian Domínguez, Melissa Paredes y Aldo Miyashiro.

Magaly Medina celebró los 28 años de su programa bailando con su famosa Urraca

Los momentos clave de ‘Magaly TV, la Firme’

El reporte también rememoró los incidentes que tuvieron, como cuando Gisela Valcárcel agredió a uno de sus reporteros, o César Ritter escupió a su equipo, al igual que Lucho Cáceres, quien protagonizó un episodio similar al agredir a los investigadores.

Sin embargo, Magaly fue encarcelada por difamación contra Paolo Guerrero en 2008, lo que suspendió su programa. Pero, tuvo un regreso arrollador con el apoyo masivo de su audiencia.

Magaly Medina estuvo 76 días recluida en el penal de San Mónica. La imagen fue cuando la recluyeron / ROBERTO BERNAL

También se recordó la visita del cantante Juanes, el astro de fútbol Ronaldo y otras figuras, junto a las controversias que definieron su show, que se suspendió en 2012 para pasar a Latina TV y luego regresar al canal 9.

“Jamás imaginé que mi programa y estilo serían un fenómeno televisivo. Estoy muy agradecida con el público por mantenerme vigente todos estos años” , expresó Magaly en Trome días antes sobre su formato.

Magaly Medina tuvo a Sheyla Rojas en su set

Como parte de la celebración de sus 28 años, Magaly recibió a Sheyla Rojas, quien negó su regreso a la televisión, presumiendo el lujoso estilo de vida que tiene junto a su actual pareja, el empresario mexicano Sir Winston.

Sheyla Rojas en el set de Magaly TV

En el set, acompañada de la Urraca, mascota de su programa, Magaly recibió el apoyo de auspiciadores, amigos, compañeros y su esposo Alfredo Zambrano, quienes le enviaron arreglos florales. “Cuando lleguemos a los 30 años, vamos a tirar la casa por la ventana”, dijo Medina.

Aunque Magaly bromeó sobre su futuro en ATV para 2026, la conductora afirmó en Trome que aún no ha renovado su contrato. Sin embargo, detalló que "lo más probable es que renueve" con el objetivo de "volver con otra temporada"