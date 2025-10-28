Como todos los años, los últimos meses suelen anunciarse renovaciones e incorporaciones a los diversos canales de televisión; sin embargo, Magaly Medina todavía no ha firmado su renovación con ATV, para seguir en 2026 con su programa “Magaly TV, la firme”.
En una reciente entrevista con el diario Trome, la presentadora de espectáculos aseguró que todavía no ha firmado su renovación con su actual casa televisora, pero tiene toda la voluntad de seguir en el 2026.
LEE: Magaly Medina descarta su retiro de la televisión: “Me iré cuando yo quiera”
“Aún no, estamos poniéndonos de acuerdo en algunos puntos, pero lo más probable es que renueve. Tenemos toda la voluntad de volver con otra temporada del programa”, resaltó la popular ‘Urraca’ al citado medio.
Asimismo, Magaly Medina destacó que actualmente se encuentra aprendiendo y desarrollando contenido digital, ya que apunta a ganarse un público “diferente al de la televisión”.
“Me ha costado, pero estoy metida en las plataformas y ganándome otro público diferente al de la televisión. Estoy tratando de entender el lenguaje digital”, precisó.
MÁS INFORMACIÓN: Paco Bazán revela lo que habló con Jefferson Farfán sobre Magaly Medina: “Defendí a mi madrina”
Cabe resaltar que este 31 de octubre, Magaly Medina cumplirá 28 años en la televisión.
“Jamás pensé que mi programa y mi estilo iban a convertirse en un fenómeno televisivo. Estoy muy agradecida con el público por mantenerme vigente durante todos estos años”, dijo Magaly Medina.
