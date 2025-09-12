En medio del escándalo por la supuesta infidelidad de Maju Mantilla hacia el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo... el conductor de televisión Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, leyó en vivo algunos fragmentos de los aparentes chats entre la exreina de belleza y el productor Christian Rodríguez.

De ese modo, el presentador de ‘Amor y Fuego’ (Willax TV) afirmó haber accedido a los mensajes románticos entre Maju y Christian, mismos que sugerirían un trato inusual entre la presentadora de “Arriba mi gente” y su colega, trabajador del mismo ‘magazine’.

Gustavo Salcedo confirma que encontró a Maju Mantilla y a su productor dentro de auto.

“Mira cómo coordina el comprar cosas, piqueos, (le dice): ‘No sé si será mucho compromiso para ti’” , citó González. El conductor también señaló un supuesto uso de términos afectuosos. “¿Por qué lo llama de ‘amor’? (...) Yo sí le hablo así a la producción, pero no creo que Maju le hable así a su productor” , dijo, cuestionando el tono de la comunicación.

De ese modo, Peluchín dejó entrever que el intercambio de mensajes mostraría una insistencia por parte de Mantilla para encontrarse con Rodríguez. “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte’, ‘abrazarte’”, indicó, lo que según él, sería “indisimulable” para una pareja.

Al respecto, la Miss Mundo 2004 negó el supuesto romance con Christian, calificando a las acusaciones de Gustavo, su expareja, de “no ser ciertas”, inclusive, le pidió no divulgar más secretos y detalles de su reciente divorcio. “Esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más” , sentenció Mantilla en su programa de Latina TV.

Según Magaly Medina, el empresario confirmó la infidelidad de su exesposa con Rodríguez Portugal, asegurando tener documentos que probarían el supuesto romance clandestino, mismo que habría durado casi dos años.

Por su parte, si bien Gustavo no habló directamente, aclaró que no tiene una buena percepción de Rodríguez Portugal, comunicador de 49 años con una larga experiencia en televisión.

“No hablaré de mi vida personal”, dijo en un inicio el empresario para ‘Magaly TV la Firme’. “No es una persona de mi agrado (el productor), no sé como Latina tiene en sus filas a ese tipo de gente”, agregó Salcedo muy indignado.

Christian Rodríguez Portugal, productor de TV de 49 años, fue acusado de tener un romance extramatrimonial con Maju Mantilla | Foto: Magaly TV (Captura)

Christian Rodríguez Portugal estaría casado y tendría un hijo menor de edad. En cuanto al escándalo, el comunicador evitó responder las consultas y eliminó su cuenta de Instagram.