En una respuesta al padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, quien la acusó de haberle sido infiel con el productor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez Portugal, la exreina de belleza Maju Mantilla se defendió con un contundente mensaje.

De este modo, Mantilla usó unos minutos de su ‘magazine’ para defenderse de los señalamientos. Aunque no confirmó ni negó el supuesto romance, le recordó a su exmarido la vez que fue ‘ampayado’ con otra mujer ingresando a un lujoso hotel de Lima.

“Ayer se difundieron declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo, por ello, como siempre digo, jamás voy a dar detalles de mi vida privada”, empezó diciendo, para luego agregar que “ambos tenían un acuerdo para no brindar detalles de su separación”, misma que se habría formalizado el 20 de agosto de 2025.

Sin embargo, precisó: “Incluso, dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de videovigilancia (el ampay), no hice ningún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. Ahora no lo voy a hacer, y tampoco permitiré que lo hagan hacia mí”, para luego enviarle un mensaje directo a Salcedo: “Esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”.

¿Cómo fue el ‘ampay’ de Gustavo Salcedo?

En agosto de 2023, Gustavo Salcedo fue captado, junto a una joven llamada Mariana de la Vega, ingresado al lujoso Hotel Westin de San Isidro, mientras su esposa trabajaba conduciendo el programa de Latina.

Aunque tras las imágenes y siguiente crisis matrimonial que habrían vivido, la pareja se mantuvo unida, realizando viajes familiares al extranjero y el interior, demostrando que a pesar del supuesto engaño, habían recuperado la confianza, canalizándola en un sólido matrimonio.

El giro de 180 grados: ¿Maju Mantilla le fue infiel a Gustavo Salcedo?

Sin embargo, el miércoles 10 de setiembre, un informe de ‘Magaly TV, la Firme’, reveló que, a partir de chats y otras pruebas, mismas que fueron confirmadas por Gustavo según Magaly Medina, la ex Miss Mundo 2004 habría tenido un romance extramatrimonial de casi dos años con Christian Rodríguez Portugal, el productor de ‘Arriba mi gente’.

“No es un persona de mi agrado, es una persona sin valores, yo creo que a él no lo criaron con principios, y Maju sabe que esa persona no me agrada”, dijo el empresario sobre Rodríguez.

Sin embargo, no fue lo único, ya que, si bien Gustavo evitó confirmar directamente la supuesta relación clandestina de su exesposa con Rodríguez, aseguró que, en una oportunidad los vio juntos dentro del auto de ella.

Christian Rodríguez Portugal, productor de TV de 49 años, fue acusado de tener un romance extramatrimonial con Maju Mantilla | Foto: Magaly TV (Captura)

Con 49 años y una amplia trayectoria en televisión, Christian Rodríguez Portugal estaría casado y tendría un hijo menor de edad. En cuando al escándalo, el comunicador evitó responder las consultas y eliminó su cuenta de Instagram.