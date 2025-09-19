Este viernes 19 de septiembre, la conductora de televisión María Pía Copello confirmó que, si bien tendrá un nuevo espacio en América TV, la fecha de estreno fue postergada, por lo que seguirá al frente de ‘Mande quien mande’ (MQM) junto al piloto Mario Hart y el comediante Carlos Vílchez hasta diciembre.

“Ustedes saben y me conocen, siempre les hablo con la verdad y todo lo que hemos puesto en la semana es verdad. Todo lo que se ha dicho, que yo dejaba el programa, que venía una nueva conductora, que yo me iba a emprender un nuevo proyecto, todo eso es verdad” , dijo la también ‘influecer’.

En las últimas semanas, se especuló que la conductora dejaría MQM para embarcarse en un nuevo y más ambicioso proyecto televisivo que, según los rumores, comenzaría este lunes 22.

“Las cosas no se van a dar como nos dijeron que se iba a dar. Eso significa que yo hoy no abandono el programa, no vendrá nadie nuevo el lunes, seguiré yo con mis compañeros, Mario y ‘Carlota’ y la verdad les digo, han sido noches que no he podido dormir porque amo el programa” , añadió.

En otro momento, la conductora brindó detalles del nuevo proyecto televisivo, indicando que, esta propuesta le resultaba interesante porque tendría que participar solo una vez por semana, permitiéndole tener espacios para sus asuntos personales.

“Decidí aceptar el nuevo reto. Es un programa que se emitirá una vez a la semana y me permitirá viajar” , explicó.

“Este proyecto se llevará a cabo, pero en una nueva fecha, no será pronto. Me quedo con ustedes hasta diciembre y quién sabe qué pasará el próximo año”, concluyó.