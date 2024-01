Milett Figueroa vuelve a ser noticia en Argentina, pero no directamente por su relación con Marcelo Tinelli, sino por la comparación que hizo Soledad Aquino, expareja del presentador argentino, sobre la modelo peruana. Según dijo, la peruana se parece a Guillermina Valdés, expareja de Tinelli.

En una reciente declaración para la prensa argentina, Aquino aseguró que encontró similitudes entre las dos mujeres que han estado vinculadas sentimentalmente con el presentador argentino.

“Puede ser que Marcelo esté enamorado de Milett. Hay muchos hombres más grandes que se enamoran de chicas más chicas... No lo veo porque sea Marcelo, mi exmarido, sino porque lo veo en muchos hombres de mi entorno. Si me preguntas, ella me parece monísima”, dijo Soledad.

“La veo parecida a Guillermina, tiene un aire. La sonrisa, el look rubia, flaca. Por ahí Millet como es latina es más pulposa. Pero tiene el look mona, alta de Guillermina. Extra Marcelo, con la que quizá hablo, cada tanto, es con Guille. Nos saludamos y nos tiramos mucho cariño entre las dos porque se generó mucho cariño entre nosotras”, agregó al programa Crónica HD.

Cabe señalar que, tras ser eliminada de ‘Bailando 2023′, Milett Figueroa fue criticada por medios argentinos ya que sostenían que la modelo ya no quería brindar entrevistas en los programas, “Milett Figueroa se cuelga de Marcelo Tinelli”, sostuvo el conductor Ángel de Brito.

