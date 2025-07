Lo que comenzó como una transmisión más de ‘Ni Loco Ni Santo’ se convirtió en una nueva polémica, ya que, Paco Bazán interrumpió su programa en vivo para defender a su pareja, la cantante Susana Alvarado, tras un comentario que consideró despectivo.

Todo comenzó cuando la comunicadora Luisa Elena Pinto se refirió a Alvarado como “la cumbiambera” sin mencionar su nombre, provocando una inmediata reacción del conductor de ATV. “No es cumbiambera, es una señorita cantante”, afirmó Bazán, visiblemente incómodo.

Acto seguido, se mostró incómodo por la omisión del nombre de Alvarado. “Ella tiene nombre y sabes quién es porque eres periodista, puedes averiguar su nombre. Se llama Susana” , indicó, señalando que el problema no era el término usado, sino la falta de reconocimiento personal.

“Yo quiero que entiendan que yo no me pico porque a Susana le digan cumbiambera, sino porque no dicen su nombre. Ella tiene nombre, no es una NN” , continuó Bazán, en una defensa que no pasó desapercibida.

“Debe ser una de las mejores voces”: Bazán destaca a Susana Alvarado

El también exarquero aprovechó el momento para resaltar la trayectoria de Susana Alvarado como integrante de Corazón Serrano, agrupación referente de la cumbia peruana.

“Es una mujer decente, que nunca tuvo un escándalo, que ha surgido de abajo, y que lo que hace es top. Debe ser una de las mejores voces de su género, si es que no es ya la mejor voz”, expresó.

Paco Bazán y Susana Alvarado de vacaciones en el Caribe | Foto: Instagram

Bazán también recordó el alcance digital que tiene su pareja, haciendo énfasis en su popularidad en redes sociales y plataformas de streaming.

“Ella tiene más de un millón de seguidores en cualquier plataforma, cada cosa que hace millones de reproducciones. Tiene 124 millones de reproducciones, el ‘Mix morena’. Entonces, ella se llama Susana Alvarado”, remató.

Magaly Medina responde y minimiza carrera de Susana Alvarado

Ante la polémica, Magaly Medina, examiga de Paco, cuestionó su reacción, para luego minimizar la relevancia individual de Alvarado dentro de Corazón Serrano.

“Ella sí es una cumbiambera. Forma parte de una delantera, no ha hecho carrera como solista. Es una más”, declaró Medina, dejando entrever que la joven artista aún no ha construido una carrera propia fuera del grupo.

Finalmente, Medina criticó el motivo detrás del enojo de Bazán y sugirió que la popularidad de Alvarado responde más a su relación con el conductor que a su talento.

“Entonces, ¿por qué te molestas con cualquiera que la llame cumbiambera? Es cumbiambera, pues. ¿Para qué te peleas? En tu mente, quizás, para ti es la mejor, es la supercantante, para ti, pero para el público, no. A ella aún no la conoce nadie”, indicó.