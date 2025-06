Luego de varias polémicas, el conductor de televisión Paco Bazán confirmó que sostuvo una reunión con el exfutbolista Jefferson Farfán en su casa de La Molina, donde compartieron un encuentro, al que calificó de “fantástico”, disfrutando juntos de una tradicional pollada.

“Fue fantástico... Si no lo conté antes es porque siento que no es importante, uno no anda contando su agenda” , dijo Bazán en una entrevista con el diario Trome.

De ese modo, el conductor detalló que la invitación fue realizada por el entorno del propio Farfán, pese a que en su momento el exfutbolista se mostró distante.

“Me contactan del equipo, alguien de la producción me invitó. Me dijeron: ‘hemos hablado de ti, queremos conversar contigo’” , añadió. Cabe precisar que, la reunión fue privada.

Paco Bazán

“Salta pa’ atrás, te tengo en mi cancha”, le dijo Farfán

En otro momento de la entrevista, Paco detalló la manera en que fue recibido por Farfán quien, según cuenta, lo recibió entre bromas, diciéndole: “Jefferson se puso de pie y me dijo: ‘¡Salta pa’ atrás! Por fin te tengo en mi cancha’“.

Tras ello, siguió relatando: “Me abrazó, nos reímos. Mucha gente pensará que fue para limar asperezas, pero no había nada que limar. Todo era parte del espectáculo”.

El exarquero también destacó que compartieron un almuerzo especial, al que no dudó en elogiar. “Almorzamos una rica pollada. Esos pollos parecían gavilanes, los habían traído del PSV de Holanda. Jefferson, cuando se fue, estaba flaquito”, añadió.

Además, el conductor de ATV afirmó que la conversación giró exclusivamente en torno al fútbol, descartando cualquier otro tema. “¿De qué podrían hablar los futbolistas? De fútbol… (¿Chicas?) De fútbol…”, sentenció.

Paco Bazán rompe con Magaly Medina y Erick Delgado tras reunión con Jefferson Farfán

La inesperada reunión entre Paco Bazán y Jefferson Farfán no solo causó revuelo mediático, sino que también desencadenó una ruptura pública con Magaly Medina, a quien llamaba ‘madrina’.

Medina lo criticó duramente el cambio de postura del exarquero, a quien acusó de incoherente por acercarse al exfutbolista al que antes cuestionaba.

En paralelo, el exfutbolista Erick Delgado reveló que su amistad con Bazán también llegó a su fin, y que ahora solo mantienen un vínculo profesional como socios del canal de YouTube "Ni loco ni santo".

Delgado lo acusó de falta de compromiso, mientras que Bazán señaló como punto de quiebre un incidente con la cantante Susana Alvarado, durante una dinámica en la que, según dijo, Erick insistió en hacer comentarios inapropiados sobre la cumbiambera.