El estreno de “Cantinero”, nueva colaboración musical del saliente de Pamela López, Paul Michael y Handa, ha generado polémica por una llamativa frase que muchos usuarios interpretan como una indirecta dirigida al futbolista Christian Cueva, padre de los hijos de López, y su actual novia, Pamela Franco.

“Te hablo claro mamita, voy a ser FRANCO, déjalo que en su CUEVA siga llorando”, se escucha en el tema, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones en plataformas como TikTok y YouTube, donde el videoclip se publicó.

Aunque ni Paul Michael ni Pamela López han confirmado que la canción tenga destinatarios específicos, el público no tardó en atar cabos. Especialmente porque López, quien mantiene una relación sentimental con el cantante, ha estado activamente promocionando el tema.

Christian Cueva intenta dar vuelta a la página

En paralelo, Christian Cueva busca dejar atrás los enfrentamientos. En su reciente aparición en el programa La fe de Cuto, el futbolista expresó su deseo de mantener una relación cordial con la madre de sus hijos por el bienestar familiar.

“No puedo ir por la vida en guerra con la madre de mis hijos (…) Quiero dejar las cosas tranquilas por ellos", dijo. No se ha pronunciado respecto al tema de Michael.

Christian Cueva juega en el Club Cienciano del Cusco. (Foto: AFP)

Pamela Franco responde con indiferencia

Consultada por América Hoy, Pamela Franco reaccionó con aparente indiferencia a los rumores sobre la canción.

“Buen día, no me interesa, estoy en modo chamba y mi familia (...) Ni va, ni me viene.”, declaró, descartando dar mayor importancia a lo que considera una simple especulación.