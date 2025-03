El comediante peruano Ricardo Mendoza, uno de los rostros más populares del stand-up nacional y parte fundamental del fenómeno Hablando Huevadas, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con su pareja, Katya Mosquera.

El anuncio no solo fue inesperado, sino que llegó acompañado de un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde el humorista mostró una faceta más sensible y romántica, alejada del tono irreverente que lo caracteriza en los escenarios.

En su publicación, Ricardo compartió una fotografía del momento especial y un extenso texto dedicado a su novia.

“ Estoy muy feliz de compartir contigo este momento , Katya Mosquera. [...] me has sabido entender y yo a ti”, escribió el comediante, reconociendo los desafíos de su vida pública y la importancia de la complicidad en su relación.

Además, reflexionó sobre el refugio que ha encontrado en su pareja: “Muchos más retos se nos vienen encima, mas como siempre te digo y diré: ‘Lo más bonito de nuestros días es que llegamos a casa a sentirnos seguros y en compañía’ ”.

Sin embargo, fue una frase en particular la que conmovió a sus seguidores y se volvió viral en redes: “ Sí, eres una mujer de color; del color hermoso que me da tu amor y me llena de agua tibia que calma los pesares, cansancio y preocupaciones que me trae el cotidiano”.

Esta metáfora poética no solo celebró el amor que comparten, sino que también destacó la esencia e identidad de su futura esposa, con quien mantiene un vínculo sólido basado en la comprensión y el apoyo mutuo.

La noticia del compromiso también fue compartida durante una reciente presentación de Hablando Huevadas, donde el comediante mostró una fotografía del preciso instante en que le pidió matrimonio a Katya Mosquera. La imagen desató la euforia de los asistentes y generó una ola de comentarios positivos en redes sociales.

Aunque Ricardo Mendoza suele mantener su vida privada alejada del ojo público, este anuncio ha dejado en claro que atraviesa una de las etapas más felices de su vida. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de felicitaciones, celebrando este nuevo capítulo en la historia del comediante.