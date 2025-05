Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron receptivos y aceptaron las disculpas públicas que ofreció Christian Cueva tras su exabrupto durante una entrevista telefónica. El exfutbolista reconoció que se exaltó con los conductores de “Amor y Fuego” cuando le preguntaron por Pamela López.

“Uno se puede exaltar, tener una carga y no saber cómo manejarse en estas situaciones... Pedirle disculpas a Rodrigo y Gigi y a alguien más que ahora no me acuerdo”, dijo el futbolista en el podcast “Enfocados”.

Tras estas declaraciones, el popular ‘Peluchín’ aseguró que no tiene nada en contra del futbolista, pero no le gustaron sus declaraciones porque intentó minimizar su trabajo en el programa de espectáculos.

“Intentó minimizar nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra vocación, pero cuando una persona dice que se ha equivocado, no me nace otra cosa que aceptar esas disculpas. Disculpas aceptadas de mi parte. Ya está. Hay formas”, precisó Rodrigo González.

“Nadie deja de reconocer el futbolista que es… nosotros alegramos a través del entretenimiento hace 16 años, con todo el amor y vocación”, añadió.

Por su parte, Gigi Mitre también aceptó las disculpas de Christian Cueva a su estilo. “Me parece válido, el papa es peruano, aleluya. No pasa nada”, sentenció la conductora de “Amor y Fuego”.