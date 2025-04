Ante la denuncia que involucra a Shirley Arica en la compra de boletos de avión a Punta Cana, por un valor de $1 004.73, realizados con una tarjeta presuntamente clonada, la modelo defendió su inocencia, asegurando que no tiene ninguna responsabilidad en el hecho.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, la modelo indicó que no brindará declaraciones detalladas y que el caso será resuelto en instancias judiciales.

“No voy a dar explicaciones en verdad, siempre han hablado de mí un montón de cosas, así que no me sorprende. Hay vouchers, hay pruebas, ya se verá legalmente y no tengo nada que hablar ahorita. El que nada debe, nada teme y eso se va a aclarar solo” , expresó.

Arica expresó su pesar por el daño causado a Sofía García, titular de la tarjeta afectada, y aseguró que, en cuanto sea citada, presentará pruebas para contribuir con las investigaciones.

“ Tengo todo y cuando me llamen a declarar, voy a declarar gustosamente. En verdad es una pena lo que le ha pasado a la chica” , dijo al salir de una discoteca en Miraflores.

¿Qué denuncia enfrenta Shirley Arica?

Según la denuncia presentada, el pasado 26 de marzo se compraron tres pasajes de avión a nombre de Shirley, su madre e hija menor, Skylar, sin autorización de la titular de la tarjeta, Sofía García.

García relató en el programa “Amor y Fuego” que detectó movimientos irregulares en su cuenta bancaria y poco después recibió un correo de la aerolínea LATAM dirigido a “Shirley”, con los pases de embarque actualizados.

“Me llegó un correo con el mensaje ‘Hola, Shirley. Te mando tus tarjetas de embarque actualizadas’. Me pareció extraño, ya que no soy Shirley. Revisé los enlaces de reserva y vi que los pasajes eran para Shirley Arica, su madre y su hija”, explicó.

Aunque no responsabilizó directamente a Arica, García presentó denuncias ante Indecopi y la Policía Nacional del Perú para esclarecer los hechos. Asimismo, la joven aseguró que el banco le devolvió su dinero hasta que terminen las investigaciones.

Por su parte, Arica deslindó responsabilidad del presunto delito a través de un comunicado en sus redes sociales. “Quiero deslindar públicamente de esta situación y, de ser necesario, colaboraré con las autoridades competentes”, indicó.