Resumen

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Valery Revello anuncia su tercer embarazo. (Foto: Instagram / @valeryrevello)
Valery Revello anuncia su tercer embarazo. (Foto: Instagram / @valeryrevello)
Por Redacción EC

La modelo Valery Revello utilizó sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores la noticia de su tercer embarazo. Con un emotivo post, la también influencer compartió diversas instantáneas en las que aparece con sus hijos y su actual pareja, el deportista Tomás Tudela.

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