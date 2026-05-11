La modelo Valery Revello utilizó sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores la noticia de su tercer embarazo. Con un emotivo post, la también influencer compartió diversas instantáneas en las que aparece con sus hijos y su actual pareja, el deportista Tomás Tudela.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo de 31 años confirmó que se encuentra en la dulce espera por tercera vez. La exesposa del futbolista Sergio Peña compartió su emoción al lado de tiernas imágenes en la playa.

LEE MÁS: Pamela Franco comparte polémico mensaje tras anuncio de acciones legales de parte de Karla Tarazona

En las imágenes se puede ver a Valery Revello mostrando su avanzado embarazo. Además, en las instantáneas también aparecen sus hijos y su pareja Tomás Tudela, quien se muestra muy sonriente mostrando la ecografía de su bebé.

Valery Revello anuncia su tercer embarazo. (Foto: Instagram / @valeryrevello)

“Un carrusel de emociones. Hace varios meses soñamos contigo y planeamos traerte a nuestras vidas para completar nuestra hermosa familia”, escribió la modelo en su emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy con 5 meses viéndote crecer en cada ecografía nos llena de ilusión tenerte con nosotros mi hermos@. Te amamos infinito, mi vida. Y te esperamos con ansias, ahora seremos 5”, agregó en su tierno mensaje.

CONOCE MÁS: Valeria Flórez se conmueve al hablar sobre cómo la maternidad transformó su vida

Como era de esperarse, el anuncio de Valery Revello ha captado la atención de sus incondicionales seguidores, quienes han acumulado más de 50 mil likes y decenas de comentarios en la publicación de Instagram con apenas 5 horas en la red social.

Además, entre los comentarios destacan los mensajes de diversos personajes famosos como Korina Rivadeneira, Ale Venturo, Raffaella Camet, Alondra García Miró, Priscila Howard, María Paz Gonzales-Vigil y más. Todos ellos se sumaron a las felicitaciones hacia la pareja.