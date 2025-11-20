Miss Universo 2025: Las cuatro mayores polémicas del certamen antes de su final

Tras 20 días de actividades en Tailandia, la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) nombrará el viernes a la ganadora de la actual edición, marcada por una serie de polémicas al margen del propio concurso de belleza.

Desde que las 120 candidatas empezaron a llegar a finales de octubre a Bangkok el concurso ha estado marcado por una serie de controversias que acabaron esta semana con la renuncia de miembros del jurado, amenazas legales y denuncias de fraude en la famosa competencia que finalizará mañana.

El certamen en Tailandia culmina tras escándalos por fraude, la disputa con MGI y la salida de miembros del jurado.

La cena

El 3 de noviembre, la MUO publicó un comunicado que confirmaba las diferencias que tenía con la organización Miss Grand International (MGI), presidida por el tailandés Nawat Itsaragrisil y encargada de organizar el certamen en Bangkok.

En ese primer escrito, la MUO advertía que se reservaría el derecho a emprender acciones legales contra MGI debido a la promoción en redes sociales de una “cena especial” junto a Nawat, que había llamado a los seguidores del concurso a votar para escoger a las 10 misses que acudirían a esta actividad.

Conoce al empresario Nawat Itsaragrisil, quien está detrás de la polémica con Miss Universo México. (Foto: Instagram)

El equipo de Miss Universo aseguró que esta actividad no estaba autorizada y que esas votaciones no incidirían en el resultado del certamen, mientras Nawat insistía en que sí formaba parte del acuerdo con MUO.

El casino

Nawat acusó a MUO de cometer una ilegalidad al aliarse con un patrocinador vinculado a casinos en línea, cuyas operaciones son ilegales en Tailandia.

En declaraciones a EFE, el tailandés dijo que MUO, sin avisarles, llevó carteles que mostraban el nombre de un casino en línea al hotel en el que se hospedaron las candidatas y al que acudieron agentes de la Policía en búsqueda de responsables.

Frente a periodistas, los policías se llevaron presuntamente a la comisaría a un trabajador del certamen Miss Universo, sin que se conozcan hasta ahora detalles posteriores.

El presidente de MUO, el mexicano Raúl Rocha, dijo nuevamente que emprendería acciones legales frente a “la serie de actos malintencionados cometidos por Nawat”, cuyo certamen MGI compite contra Miss Universo en el mundo de los concursos de belleza.

@vjnomsodxnangngam “บอสณวัฒน์” ไม่ทน! เข้าแจ้งตำรวจจับทีม “มิสยูนิเวิร์ส” แอบถ่ายโปรโมตคาสิโนออนไลน์ ผิดกฎหมายไทยรุนแรง ออกจดหมายชี้แจง ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากกรณีที่กองประกวด มิสยูนิเวิร์ส ซึ่งมี นายราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้ให้นางงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์คาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ซึ่งผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง และสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประกวด ทำให้ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ตามข่าวที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ พร้อมเดินทางไปแจ้งความและให้ปากคำ ที่ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ถ.เจริญกรุง ล่าสุดทีมเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย ได้ออกจดหมายชี้แจงโดยมีเนื้อความดังนี้ แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 74 ทางบริษัทได้รับทราบว่ามีการเผยแพร่สปอนเซอร์รายหนึ่งขององค์กร Miss Universe Organization (MUO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ — ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยชัดเจนตามกฎหมายไทย ในฐานะเจ้าภาพอย่างเป็นทางการของการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 74 บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับกิจกรรมดังกล่าว หรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ การเผยแพร่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยองค์กร Miss Universe Organization (MUO) เพียงฝ่ายเดียว Official Statement Miss Grand International Public Company Limited would like to inform the public that, following the recent incident during the 74th Miss Universe Thailand event, it has come to our attention that the Miss Universe Organization (MUO) has promoted one of its sponsors associated with online casinos — an activity that is strictly illegal under Thai law. As the official host of the 74th Miss Universe Thailand, Miss Grand International Public Company Limited hereby clarifies that the Company has no involvement whatsoever with such activities or any form of publicity related to online casinos. The said promotion was carried out solely by the Miss Universe Organization (MUO). โดยความคืบหน้า ทางกองประกวดจะรายงานให้ทราบต่อไป สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดเดิม ภายใต้การดูแลของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI เจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ♬ เสียงต้นฉบับ - วีเจนมสด✖️นางงาม (VJnomsod)

El insulto

Con este telón de fondo, Nawat protagonizó uno de los momentos más virales de la edición, cuandó mandó callar a la representante de México, Fátima Bosch, en un acto que fue transmitido en directo por MGI y que desató una ola de críticas contra el tailandés, incluyendo pronunciamientos de ONU Mujeres y de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La delegada de México exigió respeto y el tailandés, que negó haberla insultado pese al vídeo del momento, se disculpó en reiteradas ocasiones por lo sucedido, incluyendo una teatral disculpa entre lágrimas en una conferencia de prensa.

Las renuncias

Finalmente, dos miembros del jurado anunciaron su renuncia esta semana: el pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch amenazó con emprender acciones legales contra MUO por presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

A través de Instagram, el músico dio a conocer su decisión de renunciar al panel de ocho personas en vista de que esta semana “se llevó a cabo una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes” que serán anunciadas como clasificadas al comienzo de la gala final, una tarea que, según él, recayó sobre personas que no forman parte del comité de selección.

Al respecto, la MOU respondió que ningún grupo externo al comité de selección había sido formado para evaluar a las candidatas o escoger a las finalistas del certamen, sino que un panel distinto de jueces estudiará y premiará los mejores proyectos sociales impulsados por las competidoras sin que esto impacte en quien ganará.

En paralelo, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, a quien se había anunciado como uno de los jueces, dijo escuetamente en su cuenta de Instragram que ya no asistirá a Miss Universo 2025, sin dar más explicaciones.

Mientras la MUO publicó fotografías de nuevos jueces, Harfouch advirtió al jurado de que su participación en este concurso “podría implicarlos legalmente en un acto de fraude a escala mundial”.