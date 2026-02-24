América Televisión confirmó el lanzamiento de la cuarta temporada de “Orderique sí va a salir”, para este domingo 1 de marzo a las 6:50 p.m., marcando el inicio de un ciclo que tendrá como eje central la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

El programa, dirigido por Juan Carlos Orderique, conservará su enfoque de entretenimiento y cercanía con la audiencia, pero se centrará más en contenido internacional. Y es que, estará presente en las sedes y estadios del próximo Mundial, que será transmitido en exclusiva por la misma televisora.

Para el primer programa, el equipo se desplazó hasta Chongoyape, Chiclayo, para conversar con el futbolista Christian Cueva. En esta entrevista, el volante nacional abordará detalles de su carrera en el equipo Juan Pablo II, su incursión en la música y aspectos de su vida personal junto a su pareja, Pamela Franco.

Al respecto, Juan Carlos Orderique manifestó su entusiasmo por el contenido que abrirá la temporada.

“Estoy feliz, feliz, contentísimo, con muchísima expectativa. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado, Christian Cueva... hemos bailado, hemos cantado y nos han contado cosas muy divertidas, así que ese será el gran estreno del programa”, dijo.

Por otro lado, el programa reafirmó su compromiso de acompañar a la Selección Peruana en su próxima gira por Europa, la cual marcará el inicio de los partidos amistosos bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes.