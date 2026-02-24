Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El programa reafirmó su compromiso de acompañar a la Selección Peruana en su próxima gira por Europa | Foto: Difusión
Por Redacción EC

América Televisión confirmó el lanzamiento de la cuarta temporada de “Orderique sí va a salir”, para este domingo 1 de marzo a las 6:50 p.m., marcando el inicio de un ciclo que tendrá como eje central la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.