"Game of Thrones": ¿Sophie Turner reveló spoiler con tatuaje?

Hace unas semanas Sophie Turner sorprendió a muchos de sus seguidores y a los de "Game of Thrones" al mostrar su nuevo tatuaje: una efigie de un huargo, el símbolo de la casa Stark, a la que acompañaba el frase "la manada sobrevive".

La joven actriz en la serie "Game of Thrones" pertenece a la casa Stark, lo que hizo pensar a los fans que seria de un spoiler.

Muchos fans de la serie no tardaron en pensar que se refería al destino de los hermanos Stark en la última temporada, la cual se emitirá el próximo año.

En el programa de "The Late Show with James Corden" fue consultada sobre este tatuaje. Turner respondió que se trata de una de las frases que pronunció en el último episodio emitido de la séptima temporada: "Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive".

"Aquí está, es el huargo de Juego de Tronos y dice: La manada sobrevive. De hecho, cuando me lo iba a hacer, más de una persona me aconsejó que no lo hiciera porque parecía que estaba desvelándolo todo. ¡Pero no lo he hecho! Es una cita de la temporada pasada. En realidad todo el mundo asume que la manada sí que sobrevivirá, pero se trata solo de una filosofía de vida que me gusta seguir", dijo en el programa de James Corden.

En la entrevista con el británico dijo que en los últimos meses ha incorporado nuevos tatuajes a su colección.

"Estaba de fiesta en Australia, en una casa. Estábamos viendo el fútbol y decidimos hacernos tatuajes mientras veíamos la televisión y bebíamos cerveza, así que yo me tatué las iniciales de mi hermano en los dedos gordos del pie", añadió.