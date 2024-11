El exfutbolista Erick Delgado quedó eliminado de “El Gran Chef: Famosos” en la etapa semifinal, ocupando el cuarto puesto del concurso tras no lograr convencer al exigente jurado con su postre. Delgado, conocido como “Loco”, se mostró visiblemente conmovido al despedirse y expresó su gratitud hacia el programa y público. “El postre me jugó una mala pasada. A la gente le doy gracias por abrirme su corazón; me voy contento”, declaró emocionado.

Durante la despedida, el presentador José Peláez destacó el desempeño del exarquero con palabras de afecto: “Hay una parte de mí que deseaba verte alzando la olla de oro. Lamentablemente, en este universo no podrá ser, pero en mi cabeza ya sucedió”. El chef Giacomo Bocchio también elogió la evolución de Delgado en la competencia: “Estoy orgulloso de tu crecimiento en la cocina. Cuenta conmigo para todo”.

En ese sentido, la tensión fue protagonista en esta jornada de eliminación. Carla Rueda, conocida como Cotito, y Canchita Centeno lograron salvarse, aunque no sin dificultades. Rueda tuvo un momento de crisis cuando su postre colapsó en los minutos finales. Entre lágrimas, confesó: “No me quiero ir. No soy de rendirme, pero me da pena presentar un plato así”. Finalmente, Tito Vega fue el segundo semifinalista confirmado y, visiblemente emocionado, prometió: “Prometo no defraudarlos, muchas gracias”.

La gran final de “El Gran Chef: Famosos” se celebrará el lunes 25 de noviembre a las 7:45 p.m., con Carla Rueda, Tito Vega y Canchita Centeno compitiendo por la ansiada Olla de Oro. Al día siguiente, martes 26, el programa estrenará su nueva temporada, titulada “Súper Revancha”, en la que varios excompetidores regresarán para buscar una segunda oportunidad en la cocina.