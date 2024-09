El día de ayer, París se convirtió una vez más en el epicentro de la belleza y la moda con la séptima edición de Le Défilé. El desfile organizado por la marca número 1 de belleza a nivel mundial, L’Oréal Paris, que busca empoderar la diversidad en el sector, fue celebrado en la Ópera de París, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, y ofreció una noche inolvidable que combinó elegancia, innovación y un poderoso mensaje.

Bajo el lema “Walk your worth”, el desfile fue inaugurado por la modelo francesa Cindy Bruna, quien vistió un deslumbrante vestido de tonos dorados y negro. En un segundo acto, “Inspire your worth” se abrió pasarela con Jane Fonda, actriz estadounidense conocida a nivel global por sus apariciones en “Grace and Frankie”, “Coming Home”, “Klute”, y “Barbarella”. Fonda compartió el escenario también con grandes personalidades como Kate Sharma y Andie MacDowell.

Entre las celebridades que participaron se encontró a Kendall Jenner, cautivando al público con un estilo “all red” en su vestimenta y maquillaje. La modelo da inicio a un siguiente acto titulado “Embrace your worth”, iniciado con el desfile de Cara Delevingne, activista y modelo que también participó en el encuentro.

Kendall Jenner en la pasarela de Loreal París. (Foto: L'Oréal Paris)) / Kristy Sparow

La diversidad, inclusión y el empoderamiento femenino fueron los temas centrales de este desfile. Daniela Álvarez, representante de la Comunidad Andina y Centroamérica para L’Oréal Paris, desfiló por primera vez en un siguiente segmento llamado “Feel your worth” con su prótesis de pierna, reafirmando el principal compromiso del evento con la celebración de todas las formas de belleza y sin límites. La modelo y presentadora colombiana compartió pasarela junto a Eva Longoria, actriz, directora y empresaria que refuerza el mensaje resiliencia y feminidad.

“Desfilar en Le Défilé representando a Centroamérica y la Región Andina, ha sido una experiencia profundamente significativa para mí. Caminar en la pasarela con mi prótesis, reafirma mi actitud positiva frente a la adversidad y destaca la importancia de abrazar nuestras diferencias con orgullo. Este evento celebra la diversidad, el empoderamiento y la autenticidad, y estoy honrada de ser parte de él “, mencionó la modelo colombiana.

En un quinto y sexto acto, catalogados como “Stand Up for your worth” y “We are all worth it” respectivamente, resaltaron personalidades como Luma Grothe, Anitta, Camila Cabello, Heidi Klum, entre otras. El evento contó con la invitación a Janick Maceta, modelo y activista peruana, quien estuvo presente en el momento del desfile y compartió la declaración de autoestima, autodeterminación y autoconfianza.